Scherzo a Fedez, “E’ morto Maurizio Costanzo”. La reazione del cantante diventa virale

Fedez è stato vittima di uno scherzo “E’ morto Maurizio Costanzo”. Ecco la reazione del cantante, il video diventa virale.

Uno scherzo a Fedez e la sua reazione è stata davvero epica. Il rapper si trovava lo scorso weekend in compagnia della sua famiglia sul lago di Como, quando improvvisamente è stato vittima di alcuni follower che si sono “presi gioco di lui”. Di certo Fedez non poteva minimamente immaginare di poter essere vittima di uno scherzo simile ed effettivamente la sua reazione è stata epica. Ma di che scherzo si è trattato?

Fedez, scherzo di cattivo gusto per il rapper in vacanza sul lago di Como con la sua famiglia

Fedez è stato vittima di uno scherzo di cattivo gusto nelle scorse ore, proprio mentre quest’ultimo si trovava insieme alla moglie Chiara Ferragni sul lago di Como. Ebbene, il rapper è finito nel mirino di alcuni follower che gli hanno fatto credere che Maurizio Costanzo fosse venuto a mancare. La reazione di Fedez è stata davvero epica ed il video, è diventato nel giro di poco tempo virale su TikTok e poi ancora su altri social.

“Rip Maurizio Costanzo”, ecco la reazione di Federico

Proprio su TikTok, il video ha ricevuto davvero tantissime visualizzazioni, ovvero circa 200 mila like. Questo è accaduto nel momento in cui Federico era in diretta con i suoi follower su Instagram. Improvvisamente, qualche follower ha poi commentato scrivendo “Rip Maurizio Costanzo”. Dopo aver letto queste parole, il rapper è rimasto completamente senza parole e pare che non sia stato più in grado di rispondere e dire nulla. Improvvisamente, completamente sotto shock il 33enne ha iniziato a fare alcune domande ai suoi follower.

Il video diventa virale

“Come ‘Maurizio Costanzo rip’, raga?. Ma che dite? Ma è venuto a mancare Maurizio Costanzo? Nooo… Ma ragazzi. Ah no è vivo. Oh mio Dio”. Queste alcune delle domande di Fedez, che è da tanti anni molto legato al marito di Maurizio Costanzo. Ovviamente si è trattato di uno scherzo di cattivo gusto per Fedez che è rimasto visibilmente scioccato e senza parole. Fortunatamente Maurizio è vivo e vegeto e gode di ottima salute.