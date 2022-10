Elettra Lamborghini scrive un post al veleno e lancia una frecciatina al reality

0 SHARES Condividi Tweet

Elettra Lamborghini non sta proprio accettando il fatto che la sorella Ginevra continui a parlare di lei all’interno della casa più spiata d’Italia. In queste ore ha postato un post polemico.

Al Grande Fratello vip quest’anno, tra i vari concorrenti c’è lei Ginevra Lamborghini conosciuta oltre che per essere la nipote del grande Ferruccio Lamborghini, anche per essere la sorella della nota Elettra Lamborghini una delle cantanti più amate della musica italiana di questi ultimi tempi. Ebbene, sembra che tra le due sorelle i rapporti siano davvero pessimi ormai da diversi anni, tanto che Elettra non ha neppure invitato Ginevra al suo matrimonio con Afrojack che si è celebrato qualche tempo fa.

Grande fratello vip, Elettra Lamborghini diffida il programma e la sorella

Ebbene, da quando è iniziato il Grande Fratello Elettra Lamborghini in qualche modo ne è stata anche la protagonista, visto che Ginevra in diverse occasioni non ha fatto altro che parlare di lei e del loro rapporto tanto che la cantante è intervenuta diffidando la sorella e il programma, affinché non si continuasse a parlare di lei. Ebbene, la stessa Elettra in queste ultime ore ha pubblicato alcune Instagram Stories lasciandosi andare ad uno sfogo su ciò che sta accadendo proprio in questi giorni.

Elettra e il post polemico nei confronti della sorella e del programma

Nello specifico Elettra ha detto che in questi ultimi tempi Instagram è diventato un luogo dove vede gente di cui non le interessa nulla, che non fa altro che farle venire l’emicrania. In molti sostengono che si sia trattato di una frecciatina nei confronti del reality e nello specifico della sorella Ginevra. Molto probabilmente nel corso della puntata, che andrà in onda lunedì Alfonso farà vedere anche questo video alla concorrente del reality. Insomma, da quando Ginevra è entrata all’interno della casa più spiata d’Italia sembra che tra le due ci sia stato un vero botta e risposta. Purtroppo nonostante Alfonso Signorini stia cercando in tutti i modi di far avvicinare le due sorelle è improbabile, almeno per il momento che le due possano raggiungere un accordo, soprattutto in televisione.

Nessun spiraglio di riappacificazione

Del resto Elettra è stata particolarmente Chiara nel dire che non vuole assolutamente parlare della sua vita privata e soprattutto dei suoi aspetti e in televisione. La cantante anche nei giorni scorsi ha ribadito categoricamente di avere le sue ragioni e che non vuole assolutamente fare ciò e per questo ha mandato anche qualche diffida al programma.