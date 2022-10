La tisana che fa aumentare le difese immunitarie è a base naturale

0 SHARES Condividi Tweet

Tisana per aumentare le difese immunitarie a base di due ingredienti naturali, ovvero l’aglio e il limone.

In questo periodo dell’anno, in cui arrivano i primi freddi tutti cerchiamo di contrastare i malanni stagionali preferibilmente aumentando le nostre difese immunitarie. Questo rappresenta l’obiettivo principale di tutti noi, una volta finita l’estate e arrivato l’autunno. Ma come fare per poter aumentare le difese immunitarie in modo del tutto naturale?

Aumentare le difese immunitarie in vista dell’arrivo del grande freddo

Aumentare le difese immunitarie in questo preciso momento dell’anno è fondamentale e di primaria importanza. Sicuramente con l’arrivo dei primi freddi, i malanni stagionali sono sempre più frequenti e per questo motivo non possiamo fare altro che prevenirli, rinforzando le nostre difese. Oggi vogliamo parlarvi di un qualcosa di naturale che potrebbe davvero permettervi di raggiungere questo obiettivo. Si tratta di una tisana naturale che pare riesca davvero a rinforzare le difese immunitarie e combattere meglio quindi le malattie comuni.

Una tisana per aumentare le difese

Sappiamo bene che le vitamine in questo hanno un ruolo fondamentale e quindi la nostra alimentazione deve assolutamente avere tanta verdura e tanta frutta fresca. A questo possiamo aggiungere una tisana a base di aglio e limone. Si tratta di due ingredienti che di certo non mancano nelle nostre case e che una volta uniti possono davvero aiutarci a rinforzare le nostre difese immunitarie. Per prepararla non dovete fare altro che procurarvi uno spicchio d’aglio e un limone facendo attenzione che siano biologici, in modo tale da poter consumarli per intero, compresa le bucce.

Tisana a base di aglio e limone

Prendete a questo punto un pentolino con dell’acqua e mettetelo sul fuoco. Nel momento in cui l’acqua bollirà, toglietelo dal fuoco e mettete nel pentolino lo spicchio d’aglio con tutta la buccia ed il limone. Lasciate il tutto in infusione per circa 2 minuti, poi filtrate e versate in una tazza. Come potrete già immaginare, il sapore sarà molto forte per via dell‘aglio, ma potete dolcificare tranquillamente con un po’ di miele. Per chi non lo sapesse l‘aglio o meglio l’allicina contenuta all’interno dell’aglio ha un potente effetto antinfiammatorio e aumenta le difese immunitarie e contrasta anche il colesterolo. Il limone invece ha un alta concentrazione di vitamina C ed anche in questo caso gli effetti benefici saranno innumerevoli.