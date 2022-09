Sistema immunitario, quali alimenti lo rafforzano tanto

0 SHARES Condividi Tweet

Sapete che potete rafforzare il sistema immunitario con l’alimentazione? Ecco la lista degli alimenti.

Avere un sistema immunitario forte e sano è sicuramente uno dei modi migliori per poter vivere lontano da infezioni e da malanni stagionali e non. Sicuramente rafforzare il sistema immunitario non è una cosa semplice, e molto spesso bisogna ricorrere anche a degli aiuti farmacologici. Ma sapete che anche l’alimentazione ha un ruolo determinante? Esistono, infatti alcuni alimenti che possono aiutarci a rafforzare il sistema immunitario e tenere quindi lontano febbre, influenza e raffreddore, oltre che qualsiasi altra malattia o infezione. Ma quali sono questi alimenti?

Sistema immunitario, come rafforzarlo con l’alimentazione

Il sistema immunitario è sicuramente molto importante perché è quello che determina il nostro stato di salute. Non è di certo una novità il fatto che avere un sistema immunitario forte ci porti ad avere meno contatti con malanni di stagione, infezioni e quant’altro. Più alte sono le nostre difese immunitarie più riusciamo a combattere virus, batteri e infezioni. Sicuramente in commercio sono presenti tanti integratori e prodotti che possono aiutarci in tal senso, ovvero ad aumentare le difese immunitarie.

Alimenti che rafforzano il sistema immunitario, quali sono?

Un aiuto però molto importante ci può arrivare anche dall’ alimentazione. Esistono Infatti alcuni alimenti che possono rafforzare il nostro organismo. Cominciamo col dire che si tratta di alimenti carichi di vitamina D E selenio. Gli agrumi sono per eccellenza i cibi ricchi di vitamina D e tra questi non possiamo non citare quindi i limoni, pompelmi, mandarini, arancia lime. Ad ogni modo la vitamina D si trova anche negli spinaci, broccoli, ananas e kiwi, ribes e patate.

Quali gli alimenti carichi di vitamina D e selenio

Per quanto riguarda il selenio, invece possiamo introdurlo nella nostra alimentazione, mangiando riso integrale, senape, tonno, sardine, anacardi e semi di girasole. Anche lo yogurt e il cioccolato sono alimenti che fanno bene al nostro sistema immunitario. Giocano poi un ruolo importante anche i cereali e i legumi, come lenticchie, ceci, fagioli, avena, farro, orzo. Anche il pesce è molto importante a prescindere dal fatto che sia surgelato o fresco, l’importante è che non sia inscatolato o affumicato.