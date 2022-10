Francesco Totti sui social, con una canzone, sembra che lanci un messaggio per l’ex moglie

0 SHARES Condividi Tweet

Francesco Totti dopo un lungo silenzio è tornato sui social per la prima volta dopo la separazione da Ilary. E’ apparso sullo scooter insieme al figlio Cristian.

Francesco Totti è tornato sui social dopo un’intera estate, dopo la separazione dall’ex moglie Ilary Blasi. Era già arrivato sui social nei giorni scorsi, in occasione del suo compleanno, quando ha ripostato tutti gli auguri dei suoi amici e colleghi, oltre che dei figli. Dopo la fine del suo matrimonio, Francesco era scomparso dai social e si era chiuso in una sorta di silenzio, se non fosse che poi nei giorni scorsi ha anche rilasciato un’intervista piuttosto interessante, nel corso della quale ha fatto delle dichiarazioni piuttosto scioccanti nei confronti della sua ex moglie. Ebbene, ma cosa ha pubblicato nello specifico Francesco?

Francesco Totti ritorna sui social insieme al figlio Cristian

Francesco Totti nei giorni scorsi ha pubblicato un post, o meglio una storia su Instagram, dove è apparso particolarmente sorridente insieme al figlio Cristian. Pare che fino alla storia pubblicata su Instagram, l’ex capitano della Roma avesse preferito rimanere lontano dai social. Un modo forse per rimanere lontano dalle polemiche ed anche dal mondo del gossip. Francesco sostanzialmente aveva deciso di rimanere lontano da giornalisti e paparazzi, sempre pronti ad immortalarlo insieme alla sua nuova fiamma Noemi Bocchi.

Dopo il grande silenzio, l’ex calciatore si ripresenta sui social in moto sorridente

Venerdì scorso, però, l‘ex calciatore ha voluto pubblicare una storia dove è apparso in compagnia del suo primogenito. I due erano sullo scooter, tutti e due sorridenti, con il casco in testa. Alla guida lui, seduto dietro il figlio Cristian, che è apparso parecchio imbarazzato e in sottofondo “Il ragazzo della via Gluk”, una canzone decisamente malinconica che, per qualcuno, era un messaggio per Ilary. Totti ha voluto mostrare uno stralcio di felicità, dopo un periodo piuttosto burrascoso.

Ilary chiede un mantenimento da 20 mila euro, l’avvocato smentisce

Intanto, prosegue il tentativo di separazione tra i due ex coniugi, e proprio in questi giorni è arrivata una notizia secondo cui Ilary Blasi avrebbe chiesto un assegno di mantenimento al marito, circa 20 mila euro. Totti avrebbe negato questa cifra e sarebbe disposto ad offrirle 7. Tuttavia è arrivata la smentita da parte del legale di Ilary il quale ha riferito che non c’è stata alcuna richiesta da parte della sua assistita.