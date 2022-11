Ballando, Wanda Nara fa perdere la pazienza a Selvaggia Lucarelli che sui social scrive: “Qualcuno glielo dica” e il web esplode di like

0 SHARES Condividi Tweet

Selvaggia Lucarelli si è scagliata contro Wanda Nara poco prima dell’inizio della puntata di Ballando con le stelle, dove l’ex moglie di Mauro Icardi sarà ballerina per una notte.

Wanda Nara in questi giorni è stata particolarmente al centro del gossip e sotto i riflettori per via della sua storia d’amore con Mauro Icardi che sembra sia finita. La showgirl Argentina sarà la ballerina per una notte nel programma di Rai 1 condotto da Milly Carlucci, ovvero Ballando con le stelle nella puntata che andrà in onda questa sera sabato 5 novembre 2022. Ad ogni modo, nelle scorse ore l’ex moglie di Mauro Icardi è stata in giro per le vie di Roma insieme alle figlie Isabella e Francesca.. La giovane ha così condiviso sul suo profilo Instagram alcune immagini relative alle giornate trascorse nella capitale. Ad ogni modo, c’è stata una di queste immagini che ha in qualche modo scatenano una polemica ed ha catturato l’attenzione di Selvaggia Lucarelli. Di cosa si tratta?

Wanda Nara in giro per le vie di Roma, alcune foto sui social scatenano la polemica

Come abbiamo già avuto modo di anticipare, Wanda Nara questa sera sarà ballerina per una notte nel programma condotto da Milly Carlucci ovvero Ballando con le stelle. Ad ogni modo, in queste ore è stata in giro per le vie di Roma ed ha pubblicato diverse Instagram Stories, ma alcune di queste hanno catturato l’attenzione del Popolo del web e non solo.

La foto della piccola Francesca sopra la Fontana fa arrabbiare Selvaggia Lucarelli e non solo

La showgirl Argentina ha fotografato le sue figlie sopra la Fontana della Barcaccia in Piazza di Spagna proprio ai piedi della scalinata di Trinità dei Monti. È immediatamente intervenuta Selvaggia Lucarelli la quale ha risposto alla foto pubblicata da Wanda e che vede come protagonista la figlia Francesca.“Qualcuno spieghi a Wanda Nara che quella fontana non è un plastico a Disneyland”. Queste le parole di Selvaggia Lucarelli che in qualche modo è stata appoggiata da tantissimi altri utenti web.

I messaggi al veleno del web contro Wanda Nara che non ha ancora risposto

In molti hanno accusato Wanda Nara di non avere avuto il rispetto nei confronti della storia italiana. L’ex moglie di Mauro Icardi al momento non ha risposto a queste accuse.