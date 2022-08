Wanda Nara e Mauro Icardi in crisi, lui prova a smentire ma fa un errore clamoroso

0 SHARES Condividi Tweet

Wanda Nara e Mauro Icardi sarebbero pronti a divorziare, è questo quanto è emerso in queste ore. Mauro Icardi avrebbe tentato di smentire queste voci, ma poi avrebbe fatto un errore.

Wanda Nara e Mauro Icardi sarebbero pronti a divorziare. E’ questa l’indiscrezione che da mesi si rincorre, nonostante i due abbiano cercato di smentire. Ma come stanno davvero le cose? Proprio nelle scorse ore il calciatore pare che abbia pubblicato sui social un video dove pare che abbia tentato di chiarire la sua attuale situazione sentimentale. Ad un certo punto, però, avrebbe fatto un errore. Ma di cosa si tratta?

Estate 2022 ricordata per le coppie che scoppiano

Wanda Nara e Mauro Icardi potrebbero essere ai ferri corti e dunque pronti a divorziare. Questa estate 2022 sembra essere una estate ricca di coppie pronte a dirsi addio o già in fase di separazione. Ne è un esempio la coppia formata da Ilary Blasi e Totti, i quali hanno annunciato la separazione alcune settimane fa. Ed ancora quella formata da Francesca Neri e Claudio Amendola. Ci sarebbero puoi Mauro Icardi e Wanda Nara, i quali secondo alcune indiscrezioni sarebbero in procinto di divorzio. Come abbiamo già anticipato, è da un po’ di tempo che si parla di una crisi tra i due che però hanno tentato di smentire.

Wanda Nara e Mauro Icardi pronti a dirsi addio

Ad ogni modo, ci sarebbe un audio che pare non lasci proprio dei dubbi sulla separazione tra Wanda Nara e Mauro Icardi. A diffondere questo audio pare sia stato il programma televisivo Lam e si sentirebbe Wanda Nara pronunciare delle parole molto chiare che pare facciano riferimento ad un divorzio dal marito. “Carmen, sono venuta in Argentina perché sto divorziando da Mauro. Sto organizzando il divorzio al momento. Starò ancora qualche giorno e poi tornerò a prendere tutto il necessario. Sto organizzando le cose per il divorzio perché non ne posso più.” sarebbero queste le parole pronunciate da Wanda Nara che ovviamente non desterebbero alcun dubbio al riguardo.

Un audio di Wanda non lascia dubbi, Mauro pubblica delle Instagram Stories e commette un errore

Dopo la diffusione di questo audio anche Mauro Icardi avrebbe cercato attraverso delle Instagram Stories di fare un maggiore chiarezza sulla sua attuale situazione sentimentale. Inizialmente avrebbe pubblicato una Instagram Stories di sfogo e poi un’altra dove si trova insieme a Wanda Nara in un luogo di vacanza. Fanpage però avrebbe smascherato Mauro Icardi perché pare che il video in questione non sia proprio recente ma risalirebbe a un po’ di tempo fa.