Andrea Delogu a De Martino “TVB” e Belen infastidita reagisce

0 SHARES Condividi Tweet

Andrea Delogu urla a De Martino su Twitter “TI voglio bene”. Il gesto della Delogu pare che abbia infastidito e non poco Belen Rodriguez.

Si è concluso il Tim Summer Hits ovvero il programma musicale di questa estate 2022 condotto da Stefano De Martino e Andrea Delogu. In realtà i due sono stati i protagonisti del gossip di questa estate perché si è parlato di un feeling piuttosto importante tra i due che avrebbe addirittura infastidito Belen Rodriguez. Ebbene, proprio nelle scorse ore pare che Andrea Delogu abbia fatto qualcosa che ha ancora una volta infastidito la showgirl Argentina. Ma che cosa è accaduto nello specifico? Perché Belen si sarebbe tanto infastidita con Andrea Delogu?

Andrea Delogu e Stefano De Martino sempre più complici sul palco di Tim summer hits

Come abbiamo già avuto modo di anticipar, si è conclusa l’edizione 2022 del Tim Summer Hit ovvero il programma musicale di questa estate 2022 con a capo Stefano De Martino e Andrea Delogu. Pare che in tanti abbiano visto un feeling molto particolare tra i due conduttori e si era addirittura pensato che tra i due potesse esserci un flirt. Immediatamente è arrivata la smentita da parte dei diretti interessati, eppure Belen Rodriguez sembra che non abbia proprio gradito questo essere così complici sul palco e molto probabilmente anche fuori.

La conduttrice urla a Stefano “ti voglio bene” e lo fa su Twitter

Ebbene, sembra che nelle scorse ore Andrea Delogu abbia su Twitter voluto urlare al suo collega Stefano De Martino di volergli un grande bene. Questo gesto di affetto però, se da una parte ha fatto tanto piacere a Stefano dall’altra invece ha infastidito la stessa Belen Rodriguez. Lo scorso 4 agosto è andata in onda l’ultima puntata del Tim Summer hits ed i due sul palco sembra che abbiano manifestato ancora una volta quanto andassero d’accordo. “Posso dire Stefano DM TVB un casino, ma dirlo forte?”, queste le parole di Andrea Delogu che ha voluto pubblicarle su Twitter postando anche un video dove si vede la stessa proprio al Tim Summer hits insieme al collega presentando il cantante Alvaro Soler.

Belen infastidita dal comportamento della Delogu, l’indiscrezione di Dagospia

Andando un po’ indietro pare che il portale The pipol gossip abbia notato che la Delogu su Instagram segue Belen, ma quest’ultima pare che non segua la conduttrice. In queste settimane si è tanto parlato di una possibile gelosia di Belen nei confronti della collega del marito. A testimoniare che Belen sia piuttosto infastidita da questo atteggiamento di Andrea Delogu, ci sarebbe il fatto che recentemente abbia iniziato a pubblicare degli scatti molto romantici insieme a Stefano De Martino come se volesse mandare comunque dei messaggi alla conduttrice. Questa sarebbe l‘indiscrezione lanciata da Dagospia ovvero il portale di Roberto D’Agostino che però non ha fatto il nome di Andrea Delogu ma tutto sarebbe riconducibile proprio a lei.