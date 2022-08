Flora Canto, racconta cosa ha dovuto fare a Enrico Brignano poco prima delle nozze

0 SHARES Condividi Tweet

Flora Canto e Enrico Brignano sono convolati a nozze. A distanza di qualche giorno l’ex tronista racconta gli imprevisti di quel giorno.

Flora Canto ed Enrico Brignano sono convolati a nozze lo scorso 30 luglio e pare che adesso, a distanza di qualche giorno, l’ex tronista di Uomini e Donne pare che abbia parlato e svelato delle curiosità riguardo quel giorno così tanto importante. Pare che dopo diversi anni di relazione e dopo aver messo al mondo due figli, i due abbiano finalmente coronato il loro sogno d’amore convolando a nozze il 30 luglio. Adesso a parlare è stata proprio Flora Canto.

Flora Canto e Enrico Brignano sono convolati a nozze lo scorso 30 luglio e adesso a svelarci qualcosa su questo importante giorno per loro, pare sia stata proprio lei la nota attrice e showgirl. La cerimonia pare che sia andata molto bene e che finalmente i due siano riusciti a coronare questo loro grande sogno d’amore dopo aver messo al mondo due bambini ovvero Martina e Nicolò. Flora pare che abbia rilasciato così una intervista al settimanale Gente raccontando quello che è stato il giorno più importante della sua vita e anche di quello di Enrico.

Il racconto del giorno delle nozze, con tanto di imprevisti

Pare che fossero invitati all’incirca 150 persone e la cerimonia si sarebbe svolta in una romantica Villa proprio nella regione Lazio. La giornata è andata piuttosto bene ma come è facile capire non sono mancati i momenti di tensione. Ci sono fate alcuni contrattempi ma fortunatamente sono stati risolti nel migliore dei modi e tac nel più breve tempo possibile. Così come racconta la stessa Flora pare che la stessa ed Enrico Brignano La sera prima delle nozze abbiano ha dormito all’interno dell’altezza Villa non seguendo la tradizione così come vuole. “Alle sei ho aperto gli occhi perchè ho sentito gocce di acqua sui vetri. Pensavo fosse la condensa, era pioggia”. Queste le parole di Flora parlando del primo contrattempo. Poi pare che ad un certo punto Enrico abbia avuto un colpo della strega.

Colpo della strega per Enrico il giorno delle nozze

“Avevo appena tirato un sospiro di sollievo quando, alle 8:30, Enrico si è svegliato con il colpo della strega, non riusciva a stare diritto. Gli ho fatto una puntura per rimetterlo in piedi”. Ad ogni modo, sembra che i due siano riusciti a superare tutto nel migliore dei modi, coronando il loro grande sogno d’amore. “Mi sono commossa tanto”, avrebbe rivelato Flora la quale ha ricevuto in dono anche un bellissimo anello, oltre alle fedi.