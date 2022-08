Carlotta Dell’Isola dice di essere il crisi con il neo marito ma Samatha De Grenet la sbugiarda

0 SHARES Condividi Tweet

Carlotta Dell’Isola avrebbe confessato di essere in crisi con il marito Nello Sorrentino. Samantha De Grenet pare che abbia sbugiardato l’ex gieffina.

Torniamo a parlare di Carlotta dell’isola ovvero la giovane donna che abbiamo conosciuto a Temptation Island 2020 programma al quale ha preso parte insieme a colui che oggi è suo marito, ovvero Nello Sorrentino. I due sono convolati a nozze soltanto recentemente, eppure si parlerebbe già di crisi. Ma come stanno davvero le cose e che cosa sta succedendo a tra Carlotta e Nello?

Carlotta Dell’Isola e Nello Sorrentino in crisi dopo il matrimonio?

Pare che ultimamente si stia parlando di Carlotta dell’isola e di Nello Sorrentino non per chissà quale notizia, ma per una crisi che sarebbe in corso tra di loro. I due hanno preso parte a Temptation Island 2020 e pare che in quell’occasione abbiano avuto un modo di conquistare il pubblico italiano. Sembrerebbe che proprio in questi giorni Carlotta dell’isola, che è stata anche una concorrente del Grande Fratello 5, abbia rilasciato una intervista e confessato di star attraversando un momento particolare con il marito Nello che tra l’altro ha sposato soltanto da poco.

La confessione dell’ex gieffina, la crisi con Nello

L’ ex gieffina pare che abbia confessato di essere in crisi con il marito ed ha anche aggiunto che purtroppo il matrimonio non ha fatto altro che allontanarli, piuttosto che avvicinarli.“Paradossalmente ci ha fatto un po’ separare”, avrebbe dichiarato Carlotta a ThePipolGossip. “Io ho bisogno di staccarmi per un bel po’ da lui e viceversa. Può essere che funzioni anche per noi quella frase ‘oggetto lontano dalla vista si ingrandisce nel cuore’”, avrebbe aggiunto Carlotta. Quest’ultima pare che abbia anche parlato dei suoi progetti futuri sostenendo di essere attualmente al lavoro per cercare di avere un futuro dal mondo dello spettacolo.

Samantha De Grenet sbugiarda Carlotta

A non essere d’accordo con questa crisi di coppia pare che sia stata Samantha De Grenet che avrebbe incontrato nei giorni scorsi Carlotta e il marito. Samantha avrebbe smentito quindi che tra Carlotta e Nello ci sia una crisi.“Ma perché? Leggo su vari siti che Carlotta e Nello sarebbero in crisi. Ma quando mai???? Sono stati questo weekend con me ed erano più complici e innamorati che mai”. Queste le parole dichiarate da Samantha. Ma come stanno davvero le cose? Che Samantha non abbia davvero percepito questa crisi in corso tra i due?