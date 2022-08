Rhove nella bufera, spinge una fan in piscina, travolto dalle critiche si giustifica

0 SHARES Condividi Tweet

A distanza di due settimane, il rapper Rhove finisce di nuovo al centro della bufera. Adesso avrebbe spinto una fan in piscina, durante il suo ultimo live. In molti criticano il suo gesto.

Rhove, il noto rapper che in questa estate 2022 sta avendo un grandissimo successo pare che sia finito al centro dell’ennesima polemica. Sono trascorse soltanto poche settimane da quando il rapper era finito al centro della polemica per aver insultato alcuni fan presenti ad un suo concerto, accusandoli di non saltare abbastanza. In quella occasione il rapper era stato insultato pesantemente sui social network non soltanto da semplici utenti e fan, ma anche da parte di colleghi e artisti del mondo della musica. Adesso a distanza di qualche settimana, il rapper pare che sia finito al centro delle polemiche. Il motivo? Pare che abbia spinto una sua fan in piscina e lo ha fatto durante un suo ultimo live che ha tenuto direttamente su un palco proprio sopra una piscina. Ma che cosa è accaduto nello specifico?

Rhove finisce al centro di una polemica

Come abbiamo già avuto modo di anticipare, nelle scorse ore sembrerebbe proprio che il noto rapper sia finito al centro dell’ennesima polemica? Il motivo? Pare che a distanza di un paio di settimane da quando il rap era finito al centro di una bufera, adesso per lui sia arrivato il tempo di nuove critiche. Sembrerebbe infatti che Rhove abbia buttato letteralmente in piscina una sua fan. Il tutto sarebbe accaduto durante un suo live che ha tenuto proprio sopra una piscina.

Il rapper butta in piscina una fan proprio durante l’ultimo live

Sotto di lui ci sarebbero stati diversi fan proprio bordo piscina e tra questi anche una ragazza che è letteralmente finita in acqua completamente vestita con addirittura le scarpe ai piedi e la borsa a tracolla. Passando tra la folla, ad un certo punto pare che il cantante abbia pensato proprio di buttare la giovane giù in acqua. Inevitabilmente Il video è spopolato su tiktok ed anche su altri social ed è diventato virale. Tantissime le polemiche sorte in seguito a questo suo gesto.

Le parole di Rhove per ripristinare la calma dopo il suo gesto

Inevitabilmente anche lo stesso Rhove è intervenuto su Instagram per cercare di riportare la calma.“Il gesto di ieri era amichevole, difatti appena usciranno i video capirete che era un semplice scherzo. Subito dopo l’ho fatta salire sul palco ed era contenta e rideva. Le ho scritto oggi, l’ha presa bene. Il telefono e la borsa sono a posto, altrimenti le avrei dato i soldi per ripagare tutto“.