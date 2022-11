Alessia Marcuzzi dopo la separazione fa un gesto inaspettato, il gossip impazza

0 SHARES Condividi Tweet

Alessia Marcuzzi dopo la separazione da colui che è ormai il suo ex marito Paolo Calabresi Marconi vola a Londra insieme alla figlia Mia e alle amichette.

Alessia Marcuzzi, pronta a tornare in tv ma in Rai e non più in Mediaset, in questi giorni è tornata al centro del gossip, dopo la notizia della separazione da Paolo Calabresi Marconi, colui che è stato suo marito per diverso tempo. Ebbene, a parlare di lei è stato Alberto Dandolo, il quale cura una rubrica di gossip sul settimanale Oggi, dove svela dei retroscena su alcuni personaggi famosi. In questi giorni ha parlato di Alessia, la quale dopo l’annuncio della separazione si è concessa una piccola vacanza a Londra insieme alla figlia.

Alessia Marcuzzi dopo la separazione dall’ex marito vola a Londra con la figlia Mia

Alessia Marcuzzi si appresta a tornare in tv con un programma intitolato Boomerissima che andrà in onda su Rai 2. Ad ogni modo, la nota conduttrice è stata in questo periodo al centro del gossip per via della separazione da colui che ormai è il suo ex marito, Paolo Calabresi Marconi. A distanza di qualche giorno dall’annuncio, ecco che Alessia ha deciso di trascorrere qualche giorno a Londra insieme alla figlia.

L’indiscrezione di Alberto Dandolo

“La conduttrice, per respirare un po’ d’aria nuova, è volata nei giorni scorsi a Londra assieme a sua figlia Mia Facchinetti ed a un nutrito gruppo di amichette…”. Questo quanto rivelato da Dandolo che ha fatto sapere anche che Alessia si è anche dedicata all’organizzazione di feste a tema e gite fuori porta alle “sue compagne d’avventura”. Del resto, non appena Alessia farà ritorno a Roma, dovrà dedicarsi al suo programma, Boomerissima che come abbiamo anticipato, andrà in onda su Rai 2 a partire dal prossimo mese di gennaio.

La conduttrice pronta a tornare in tv a gennaio

“Al ritorno nella capitale, per la Marcuzzi non c’è tempo da perdere: dovrà concentrarsi sulla preparazione del suo nuovo programma, Boomerissima, che andrà in onda su Rai Due all’inizio del prossimo anno…”. Questo quanto dichiarato ancora nel dettaglio da Dandolo, che è sempre molto informato sulle vicende dei vip.