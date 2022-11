Palinsesti Mediaset, Berlusconi ufficializza nuovi programmi, tutto ciò che cambia

0 SHARES Condividi Tweet

Pier Silvio Berlusconi ha annunciato tante novità per quanto riguardo i programmi televisivi che andranno e non andranno in onda nei prossimi mesi sui principali canali Mediaset.

In queste ore Mediaset ha confermato tutti gli show che andranno in onda e quelli che invece non li rivedremo nelle prossime stagioni dell’anno 2023. Tante le sorprese al riguardo, svelate da Pier SIlvio Berlusconi che ha tenuto nella giornata di ieri una conferenza stampa. Ma quali sono i programmi che vedremo dunque nei prossimi mesi?

Mediaset, Pier Silvio Berlusconi annuncia le novità televisive in conferenza stampa

Nella giornata di ieri, giovedì 10 novembre 2022 Pier Silvio Berlusconi ha tenuto una conferenza stampa, svelando in anteprima tutte le novità circa i programmi tv molto amati dai telespettatori italiani. Una tra tutti è quella che riguarda il Grande fratello vip. E’ stato infatti previsto un allungamento del reality show e di fatto anche la settimana edizione sarà lunghissima e si protrarrà fino alla primavera del 2023.

Novità importanti per il Gf vip, allunga ancora il reality di Canale 5

Riguardo il Grande fratello vip, però, ci sarà un’altra novità, ovvero che a partire dalla prossima settimana, andrà in onda soltanto una puntata alla settimana e non due. E’ una decisione che Mediaset ha preso anche per via del Campionato mondiale di calcio in Qatar del prossimo mese di dicembre. A gennaio poi, il Gf dovrebbe tornare in onda con due appuntamenti settimanali.

Isola, La talpa, Michelle Hunziker impossible, Pio e Amedeo, tutte le novità

E per gli altri programmi? Ci sarebbero delle novità anche per l’Isola dei famosi, che come preannunciato tornerà nella primavera 2023. Ilary potrebbe non essere ancora convinta di tornare al timone de reality. La prossima estate tornerà Temptation Island, dopo lo stop dello scorso anno ed è stato confermato ancora lo show di Pio e Amedeo. Tornerà in scena anche il programma Michelle Impossible con Michelle Hunziker. Pier Silvio Berlusconi a gran sorpresa ha anche annunciato due serate evento con Il volo. La Talpa è stata rimandata al prossimo autunno e non sono state annunciate novità su Barbara D’Urso che dovrebbe rimanere solo al timone di Pomeriggio 5. Queste le principali novità che sono state annunciate nella giornata di ieri da Pier Silvio Berlusconi.