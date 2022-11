Rosa Perrotta posta le foto del primo compleanno del figlio e il web la massacra “Cafonata”

0 SHARES Condividi Tweet

Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione hanno festeggiato il primo compleanno del figlio Mario Achille. Piovono critiche feroci.

Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione hanno festeggiato nella giornata di mercoledì 9 novembre, il compleanno del piccolino di casa, Achille. Ebbene, i due volti noti di Uomini e Donne, hanno festeggiato il primo compleanno del piccolo Achille, con una grande festa, che ha avuto un tema piuttosto particolare e insolito. Ebbene, dopo la pubblicazione di foto e video da parte di Rosa e Pietro, sui social è scoppiata una vera e propria bufera, visto che sono arrivate tantissime critiche proprio per il tema della festa. Ma vediamo di capire meglio cosa è accaduto.

Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione festeggiano il primo compleanno di Mario Achille

Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione hanno festeggiato il primo compleanno del loro secondogenito, Mario Achille. I due genitori, subito dopo i festeggiamenti, hanno condiviso sui rispettivi profili social alcune immagini del compleanno e degli allestimenti. Il tema scelto dalla coppia è stato piuttosto insolito, ovvero una scenografia e oggetti che richiamavano “l’epoca classica”.

Il tema scelto per la festa di compleanno non piace, critiche sui social

Il tema è stato scelto in base proprio al nome del piccolino di casa, Mario Achille che rimanda proprio ai fasti dell’età greco-romana. Ad ogni modo, nonostante il significato e nonostante la scenografia fosse piuttosto elegante, sono stati tanti i follower che hanno criticato, sottolineando come il tutto fosse fuori luogo per un bambino di un anno. Qualcuno ha accusato i due di aver fatto “una cafonata”, altri invece hanno parlato di una festa “di poco gusto”, o ancora “allestimento pesante e trash”. Insomma, Rosa e Pietro sembra che questa volta abbiano toppato, anche se molto probabilmente non daranno peso a queste critiche, come è già successo in passato.

Rosa e Pietro, dopo la crisi più innamorati di prima

Rosa e Pietro stanno insieme da diversi anni ormai e sono diventati genitori di due bambini. Da quando si sono conosciuti a Uomini e Donne, la coppia non si è più lasciata, anche se hanno vissuto una lunga crisi che fortunatamente si è risolta nel migliore dei modi. Oggi sono molto felici e super innamorati.