Ignazio Moser, Cecilia scrive per lui un post sui social e il web impazzisce

Una frase di Cecilia Rodriguez non solo non è passata inosservata ma ha anche scatenato il popolo del web. Ma cosa ha scritto nello specifico la showgirl argentina?

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser sono fidanzati ormai da oltre 5 anni e pare che la loro relazione vada a gonfie vele. I due si sono conosciuti come tutti sappiamo al Grande Fratello vip quando lei era ancora fidanzata con Francesco Monte. All’epoca fece parecchio scalpore la decisione di Cecilia di lasciare Francesco e iniziare immediatamente una relazione con Ignazio Moser. In realtà pare che per lei sia stato un vero e proprio colpo di fulmine e lo testimonia il fatto che ancora oggi a distanza di tanto tempo i due stanno insieme. Sono davvero inseparabili e stanno sempre insieme, ovviamente tranne quando devono allontanarsi per impegni professionali. Ormai Ignazio parte della famiglia Rodriguez e pare che sia anche molto stimato dalla stessa Belen Rodriguez.

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser sempre più innamorati e complici

Nonostante il momento di crisi dello scorso anno i due sono riusciti a superare questo momento e sono diventati più forti e più innamorati di prima. Ignazio e Cecilia sono sicuramente una delle coppie più amate e più longeve del mondo dello spettacolo. I due sono molto seguiti sui social e sono anche parecchio attivi.

Dedica speciale per l’ex ciclista da parte della sua fidanzata

In queste ultime ore è stata la stessa Cecilia a fare una dolce dedica al suo fidanzato su Instagram.“Insieme in tandem. Ignazio Moser sei il mio compagno di vita”. Queste le parole apparse nella didascalia di una fotografia che ritrae proprio Cecilia e Ignazio per strada di spalle mentre si tengono mano nella mano. Questa dolce dedica non è di certo passata inosservata e sono stati tanti i fan della coppia che hanno voluto dire ed esprimere la propria opinione.

Nozze in vista? Intanto Ignazio e Cecilia arredano la loro nuova casa

Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez pare che non abbiano mai nascosto il fatto di voler costruire una famiglia insieme. Sono molto innamorati e pare che entrambi abbiano intenzione di sposarsi o mettere su famiglia. Non c’è ancora alcuna ufficialità al riguardo, ma sembrerebbe che i due stiano arredando la loro nuova casa a Milano.