Ivana Trump dove è stata seppellita, l’ex marito nella bufera

0 SHARES Condividi Tweet

L’ex moglie di Donald Trump è venuta a mancare improvvisamente diverse settimane fa. Adesso emergono nuovi dettagli sulla sepoltura. L’ex marito avrebbe deciso di seppellirla in un campo da golf.

Torniamo a parlare di Ivana Trump la donna che purtroppo è venuta a mancare soltanto da poche settimane e che pare sia stata seppellita soltanto negli ultimi giorni. L‘ex moglie di Donald Trump purtroppo è venuta a mancare improvvisamente qualche settimana fa e adesso si torna a parlare di lei per una decisione alquanto strana e bizzarra presa proprio dall’ex presidente degli Stati Uniti d’America. Ma di che cosa si tratta? Sembrerebbe che l’uomo abbia deciso di seppellire la moglie in un campo da golf. Cerchiamo di fare chiarezza al riguardo.

Ivana Trump, emergono nuovi dettagli sulla sepoltura

Ivana Trump è venuta a mancare improvvisamente qualche settimana fa. Sulle cause della sua morte rimane ancora tanto mistero. Sappiamo solo che la donna è stata ritrovata morta piedi di una scala molto probabilmente in seguito ad un malore. Di lei se ne continua a parlare e quanto è emerso nelle ultime ore pare che abbia proprio dell’incredibile. Sembrerebbe infatti che l’ex marito abbia deciso di seppellire Ivana Trump in un campo da golf del Trump National golf club di Bedminster.

L’ex marito ha deciso per lei la sepoltura in un campo da golf

Inoltre, la cosa più incredibile è che questo campo pare sia stato consacrato qualche ora prima. L’annuncio è stato dato dal quotidiano americano New York Times, secondo cui Ivana Trump sarebbe stata quindi seppellita in questo campo in una tomba molto semplice. Ci sarebbe infatti una targa con la data di nascita e la data di morte. La decisione di Donald Trump però è sembrata alquanto bizzarra e sono stati in molti a criticare per questo l‘ex presidente degli Stati Uniti d’America. Quest’ultimo è finito al centro delle critiche e polemiche.

Donald Trump vorrebbe trasformare il campo da golf in un cimitero privato

Ma non finisce qui, visto che secondo un’altra indiscrezione lanciata da ProPublica, Donald Trump avrebbe chiesto di poter trasformare lo status del terreno dove si trova Ivana in un terreno cimiteriale in modo tale da poter usufruire di diverse esenzioni fiscali e dunque benefici. Ebbene, per dirlo in parole più semplici Donald Trump avrebbe deciso di trasformare questa terreno dove è seppellita Ivana Trump in un cimitero privato. “Non è mai qualcosa a cui mi piace pensare…Questa è certo una terra molto bella…”. Queste le sue parole rispondendo alle parole riportate da La Repubblica.