Donatella Rettore non sta bene e sui social scrive “Spero di farcela”

Destano parecchie preoccupazioni le condizioni di salute di Donatella Rettore, la cantante che è risultata positiva al Covid. L’annuncio è stato dato dalla stessa nelle scorse ore.

Donatella Rettore positiva al Covid, l’annuncio nelle scorse ore

L’artista ha comunque voluto condividere con tutti i suoi follower questa notizia aggiungendo di dover necessariamente interrompere i concerti che aveva in programma proprio perché è positiva al covid. Le sue condizioni di salute destano parecchie preoccupazioni visto che per chi non lo sapesse la cantante ha già un quadro clinico piuttosto particolare. Non è di certo una novità il fatto che la Rettore abbia la talassemia, una malattia ereditaria che è apparsa ormai da tantissimi anni ed esattamente da quando ne aveva 29. Dopo l’annuncio, che è arrivato tramite i social in tanti hanno voluto fare gli auguri di pronta guarigione alla nota artista.

Le parole dell’artista per annunciare la positività al Covid

“Non poteva mancare, e proprio adesso“, queste le parole della cantante. “Sono positiva con sintomi, sto male e non ho altro da aggiungere, spero di farcela”, avrebbe aggiunto la Rettore che ha avuto anche un pensiero per i suo fan “Vi abbraccio”. Pare che questo annuncio abbia lasciato un po’ tutti sorpresi, nonostante comunque si sappia che i contagi da covid stanno aumentando in modo esponenziale nelle ultime settimane.

Destano preoccupazioni le condizioni di salute della cantante

Le condizioni di salute della Rettore, come abbiamo già visto, desta delle preoccupazioni proprio perché la cantante è malata di talassemia. Si tratta di una rara malattia del sangue che provoca una anemia cronica e dunque i sintomi sono sicuramente diversi come ad esempio una semplice stanchezza, cambiamenti nel colore della pelle e in casi più gravi ingrossamento della milza. Proprio nel 1992 la Rettore pare che abbia addirittura rischiato la vita per una emorragia gastrointestinale e renale. Per via di questa malattia, purtroppo la cantante non ho potuto avere figli dal marito Claudio Rego. Inoltre è anche una ex malata oncologica e questo va a compromettere ancora di più il suo quadro clinico.