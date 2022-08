Sonia Bruganelli: “Ho cambiato idea sul Gf vip e c’è un motivo”

0 SHARES Condividi Tweet

Sonia Bruganelli, l’opinionista ha cambiato idea sul Grande fratello vip? Ma per quale motivo? Dopo il primo no, poi accetta la proposta di Alfonso Signorini.

Sonia Bruganelli sarà ancora una volta nel cast del Grande Fratello vip ovvero il reality di Canale 5. Sembra che la donna avesse detto e ridetto più volte lo scorso anno che quella sarebbe stata l’unica esperienza al Grande Fratello vip e che l’anno successivo sicuramente non sarebbe più ritornata in veste di opinionista. A distanza di poche settimane, però pare che sia arrivato l’annuncio della riconferma della moglie di Paolo Bonolis all’interno del reality di Canale 5. Ma che cosa ha fatto cambiare idea alla nota opinionista? A rivelarlo è stata proprio lei nelle ultime ore.

Sonia Bruganelli, nel cast del Grande fratello vip per il secondo anno consecutivo

Sonia Bruganelli pare che nelle scorse settimane avesse annunciato di non aver in nessun modo intenzione di tornare al Gf vip e invece adesso le cose sembrano essere cambiate. Pare che fosse decisa a non tornare eppure arrivato ad un certo punto avrebbe cambiato idea. Pare che avesse detto più volte che il suo posto fosse in produzione e questo è quello che ha ribadito dopo aver accettato il ruolo di opinionista anche per la prossima edizione.

Dopo il primo no, come mai la moglie di Paolo Bonolis ha accettato?

In molti, sostanzialmente quelli che l’hanno tanto criticata nei mesi scorsi, non si aspettavano di rivederla e per questo non hanno preso bene questa notizia. Tanti altri invece hanno accolto questa notizia con grande felicità.“Sei felice di tornare al GF? Noi siii!”, questo il commento di un utente social che ha scritto su Instagram. Pare che la moglie del noto conduttore abbia aperto il box domande rispondendo così ai fan. Molti le hanno chiesto se fosse felice di tornare e lei avrebbe risposto di si.

Le parole della nota opinionista

“E’ stata una scelta dettata da un periodo mio di cambiamento”. Questa la risposta di Sonia. “La proposta di Alfonso è arrivata in un momento molto delicato per me e ho pensato fosse un segno che avrei potuto rifarlo e provare a divertirmi di più questa volta”. Al suo fianco ci sarà lei, Orietta Berti e non Adriana Volpe come lo scorso anno. Qualcuno le avrebbe chiesto se dopo la fine del reality abbia rivisto Soleil e pare che abbia risposto di no, anche se non in modo diretto.