Morning news, ospite scoppia a piangere, Simona Branchetti resta senza parole

Simona Branchetti è rimasta senza parole dopo che una donna intervistata dalla sua inviata sulle spiagge di Jesolo sia scoppiata a piangere. Ma per quale motivo?

A Morning News sarebbe accaduto l’impensabile nel corso dell’ultima puntata. Nella mattinata di ieri, la conduttrice Simona Branchetti pare che abbia parlato delle vacanze degli italiani. Come spesso accade nel corso delle puntate, sembra che la conduttrice si sia collegata con una inviata nella spiaggia di Jesolo. E’ stato in questa occasione che l’inviata avrebbe intervistato una coppia, la quale avrebbe fatto una confessione che ha lasciato tutti senza parole. Pare che la coppia abbia confessato di aver scelto la località veneta per trascorrere le vacanze perchè considerata meno cara rispetto alla Sardegna. A quel punto l’inviata avrebbe fatto una rivelazione che ha portato la giovane donna a commuoversi tanto che è scoppiata a piangere in modo disperato. Ma cosa è accaduto?

Morning News, Simona Branchetti e l’intervista ad una coppia sulle spiagge di Jesolo

A Morning News, sembra proprio che nella mattinata di ieri Simona Branchetti sia tornata a parlare di vacanze. L’inviata pare che abbia fatto un collegamento direttamente dalle spiagge di Jesolo. La giornalista avrebbe così intervistato una coppia, la quale pare abbia rivelato di aver deciso di fare le vacanze in Veneto, perchè considerata una meta più economica rispetto alla Sardegna. Subito dopo poi l’inviata avrebbe rivelato che purtroppo i genitori non sono riusciti a partire perchè hanno preso il Covid ed è stato a quel punto che la donna non ha trattenuto le lacrime.

L’ospite durante l’intervista scoppia in lacrime

“Questo mi rammarica un po’, anzi…Questa cosa mette un po’ a repentaglio gli equilibri familiari…Lo stare insieme è sempre una cosa molto importante…”. Queste le parole della donna intervistata dall’inviata di Morning News. A quel punto la Branchetti sarebbe rimasta sconvolta dalla reazione della donna e avrebbe cercato di rassicurarla, perchè pare fosse preoccupata per le condizioni di salute dei genitori.

La conduttrice fa gli auguri di pronta guarigione

“Facciamo anche noi di Morning News tantissimi auguri di una pronta guarigione, come sicuramente sarà…”, avrebbe detto la conduttrice. L’ospite avrebbe risposto “Grazie, grazie mille”.“Speriamo che si riprenda tutto…Adesso cerchiamo di goderci le vacanze…Manca sempre qualche tassello, ma cerchiamo di godercela…”. Queste ancora le parole della donna che ha cercato di spiegare il suo punto di vista.