Anna Tatangelo al veleno sui social: “Giù dal piedistallo”

La cantante di Sora replica agli attacchi che spesso e volentieri riceve sui social. La cantante ha risposto ad una serie di domande poste dai suoi follower. Ma cosa ha rivelato?

Anna Tatangelo la conosciamo tutti per essere una nota cantante, la quale è stata spesso al centro del gossip e sotto i riflettori per la lunga relazione che ha avuto con Gigi D’Alessio. Dopo la fine di questa storia d’amore Anna si è legata poi ad un altro cantante, ovvero il giovane Livio Cori. Quella tra i due è stata sicuramente una storia molto passionale. C’è chi dice che questa storia sia finita ormai da qualche tempo ma nel contempo si parla anche di possibili nozze. Ad ogni modo, non c’è stata alcuna ufficializzazione al riguardo da parte dell’ uno o dell’altro. Una cosa sembra essere certa, ovvero che Anna Tatangelo è molto attiva sui social network e e nello specifico su Instagram dove pare che nelle scorse ore abbia risposto ad alcune domande poste da alcuni follower. In determinate occasioni pare che la cantante abbia come mandato delle frecciatine. Ma a chi?

Anna Tatangelo, la sua vita privata e sentimentale

Anna Tatangelo è una nota conduttrice e soprattutto cantante italiana la quale da diversi anni è una delle più amate della musica del nostro paese. In diverse occasioni è stata al centro del gossip soprattutto per via della sua vita sentimentale. È stata infatti parecchio al centro del gossip per via della sua relazione con Gigi D’Alessio che è durata circa 20 anni e dal quale ha avuto un figlio di nome Andrea. Nonostante sia molto giovane Anna sta festeggiando i suoi primi vent’anni di carriera. Ricordiamo che aveva soltanto 15 anni quando è approdata sul palco dell’Ariston e da quel momento non si è più fermata.

La cantante di Sora risponde alle domande dei suoi follower e appare parecchio pungente

Nelle scorse ore la cantante di Sora è stata parecchio presente sui social network dove ha risposto ad alcune domande poste dai suoi follower. Rispondendo al fatto che molto spesso sia oggetto di critiche e di attacchi la cantante avrebbe risposto in modo piuttosto diretto. “Cosa direi a chi parla e giudica senza sapere le cose? Scendessero dal piedistallo, perché l’Unico che può farlo non si trova sulla Terra“. Poi parlando un po’ del suo passato sembra che la nota cantante di Sora abbia in qualche modo parlato con se stessa.“Alla Anna del passato non direi nulla, le darei una pacca sulle spalle e le direi che ha sempre avuto le pa…e per affrontare tante cose ed essere rimasta sempre in silenzio ad aspettare che il tempo parlasse al posto suo.”

Storia d’amore con Gigi D’Alessio, poi è arrivato Livio Cori

Riguardo la sua vita sentimentale, come abbiamo già avuto modo di anticipare, sappiamo che ha avuto una storia d’amore con Gigi D’Alessio il noto cantautore napoletano dal quale ha avuto anche un figlio di nome Andrea. I due sono stati insieme per circa vent’anni e poi alla fine si sono lasciati. Subito dopo Anna si è fidanzata con un altro cantante ovvero un rapper napoletano di nome Livio Cori. Ad ogni modo sembra che negli anni Anna sia diventata parecchio riservata e soltanto in rarissime occasioni ha parlato della sua vita privata.