Tananai confuso con Rkomi, cosa accade

Tananai scambiato per Rkomi, i fan gli presentano una cartolina di quest’ultimo e gli chiedono un autografo. Quale è stata la sua reazione?

Tananai e Rkomi sono sicuramente le due rivelazioni di questo ultimo anno e tanti sono i fan che li seguono sempre con tanto affetto e costanza, giorno dopo giorno. I due cantanti sono spesso ospiti di vari programmi ed in giro ad esibirsi sui palchi di tutta Italia da soli o insieme ad altri artisti. Ebbene, nonostante la grande popolarità, sembra che in queste ore i due siano stati scambiati dai loro rispettivi fan. Nello specifico è stato Tananai ad essere scambiato per Rkomi ed i fan gli avrebbero chiesto addirittura un autografo. Ma quale è stata la reazione del giovane?

Tananai e Rkomi, il grande successo dei due artisti emergenti

Tananai e Rkomi sono due artisti i quali hanno ottenuto un successo davvero strepitoso nel corso dell’ultimo anno. Hanno letteralmente conquistato il pubblico italiano. Nello specifico Tananai ha preso parte all’ultimo Festival di Sanremo con il brano “Sesso occasionale” e poi nelle scorse settimane ha presentato il brano “Baby Goddamn”. In questa estate 2022 ha presentato insieme a Fedez e Mara Sattei invece il singolo La dolce vita. Rkomi, invece, ha preso parte anche lui all’ultima edizione del Festival e sta scalando tutte le classifiche italiane con le hit estrapolate dal suo ultimo album Taxi Driver.

I fan scambiano Tananai per Rkomi e gli chiedono un autografo con la cartolina dell’altro

Si tratta di due artisti emergenti, le cui carriere in questi mesi si sono parecchio incrociate. Hanno avuto un successo strepitoso in radio, e le loro canzoni sono state le più richieste. I due hanno anche preso parte all’ultima edizione del Festival di Sanremo ed entrambi sono amici di Fedez. Insomma, ci potrebbe anche stare che i due siano stati scambiati da alcuni fan. Alcuni infatti si sarebbero presentati davanti a Tananai con una cartolina di Rkomi chiedendo l’autografo. Ma come ha reagito quest’ultimo? Semplicemente sorridendo.

I fan vorrebbero Tananai al Festival di Sanremo

Intanto sono sempre di più i fan che vorrebbero Tananai al prossimo Festival di Sanremo 2023 ma pare che lui non sia molto d’accordo.“Sanremo non è al momento nei miei pensieri, sto pensando a fare nuova musica e mi sto concentrando sul tour in questo momento. I miei progetti futuri? Al momento quello di cui mi sto occupando, voglio portare al meglio avanti il mio tour e dare il massimo sul palco”.