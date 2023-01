Bella Mà, Adriana Volpe lascia senza parole Pierluigi Diaco: “Io e un Big di Sanremo 2023 ci scriviamo”

0 SHARES Condividi Tweet

Adriana Volpe, la nota conduttrice ed ex opinionista del Grande fratello vip ha lanciato un’indiscrezione shock che riguarda anche un vip in gara a Sanremo.

Adriana Volpe, la nota conduttrice e showgirl italiana in questi giorni è tornata a parlare della sua vita privata. L’ex opinionista del Grande fratello e l’ex marito hanno annunciato la separazione soltanto qualche tempo fa e pare che tra loro i rapporti non siano affatto buoni. In questi giorni, Adriana ha rilasciato un’intervista molto interessante a Bella Mà, il programma di Pierluigi Diaco, al quale ha preso parte insieme a Carlo Conti e Antonella Elia. Tutti e tre hanno parlato del Festival di Sanremo e tante sono state le curiosità e opinioni sui diversi cantante in gara. La Volpe si è lasciata andare ad una rivelazione davvero molto particolare.

Adriana Volpe ospite a Bella Mà il programma di Pierluigi Diaco

Adriana Volpe nella giornata di ieri è stata ospite nel salotto di Bella Mà,il programma di Pierluigi Diaco, al quale ha preso parte insieme a Carlo Conti e Antonella Elia. In studio si è parlato del prossimo Festival di Sanremo e poi tra una chiacchiera e l’altra, la conduttrice si è lasciata andare ad una confessione. L’ex opinionista del Grande fratello vip ha fatto intendere di avere una passione per Tananai che si è classificato ultimo la scorsa edizione del Festival di Sanremo con il brano Sesso Occasionale.

La conduttrice si “sente” con un cantante di Sanremo

Ad ogni modo, Adriana poi avrebbe fatto intendere di essere in contatto con uno dei 28 big di questo Sanremo 2023. I due si sentirebbero telefonicamente e sarebbe stato proprio il cantante a contattarla per primo. Stando alle anticipazioni, i due si starebbero sentendo solo per parlare della kermesse canora più importante d’Italia.

Le parole dell’ex opinionista del Grande fratello vip

“Tananai mi piace da morire…ma la vera busta shock te la do io. Lo sai chi mi sta scrivendo? Rosa Chemical. Mi sta scrivendo. Eh insomma…ci stiamo messaggiando. Non c’è “una cosa”. Su Sanremo, parliamo di Sanremo…”. Queste le parole della conduttrice. Nessun flirt in corso quindi tra la conduttrice e il cantante in gara.