Gigi D’Alessio al veleno contro Anna Tatangelo: “Denise, a differenza di ….“

Gigi D’Alessio sta vivendo un momento d’oro: prima la sentenza di assoluzione per il presunto reato di evasione fiscale poi il suo nuovo amore per la giovanissima Denise, appena 28enne, che sta aspettando da lui un bambino, per D’Alessio il quinto figlio dopo i tre avuti dalla moglie, Carmela Barbato e Andrea avuto da Anna Tatangelo. D’Alessio, in questo momento della sua vita, non potrebbe chiedere di più e la sua felicità la esterna senza problemi nonostante il gossip si sia scatenato dopo che ha saputo che Anna Tatangelo aveva appreso la notizia che stava per diventare papà dai giornali.

Gigi D’Alessio parla della sua nuova compagna e di come sta vivendo la sua storia d’amore

Dopo la notizia che è apparsa sui giornali che Gigi D’Alessio stava per diventare papà per la quinta volta, i futuri genitori sono rimasti in silenzio ma ora Gigi D’Alessio che a 54 anni sta per diventare di nuovo papà, ha deciso di parlare e lo ha fatto rilasciando una lunga intervista al settimanale Novella 2000 diretto da Roberto D’Alessi.

Gigi D’Alessio, che a breve lo rivedremo in tv nelle vesti di giudice accanto ad Antonella Clerici nella nuova edizione di The Voice Senior, ha svelato cosa sta provando in questi mesi. D’Alessio ha detto: “Divento papà del mio quinto figlio a gennaio. Denise è una ragazza dolcissima, viviamo insieme e siamo felici a Roma. Lei mi accompagna anche a Milano, dove sto registrando The Voice Senior”.

Gigi D’Alessio lancia una frecciatina al veleno ad Anna Tatangelo

Gigi D’Alessio, nonostante il bellissimo momento che sta vivendo non ha potuto fare a meno di lanciare quella che è stata interpretata come una frecciatina ad Anna Tatangelo, infatti ha detto:

“Sono molto felice della mia vita con Denise perché a differenza di molte altre persone non vuole assolutamente apparire. È molto felice della sua vita ed è molto restia a incontrare giornalisti e fotografi. È molto riservata ed essendo io un uomo di spettacolo e un artista, apprezzo molto questa riservatezza e questo non voler apparire là dove magari altri l’hanno voluto”.

La compagna di Gigi D’Alessio, Denise Esposito ha appena 28 anni ed è di Napoli.

La ragazza è molto lontana dal mondo della televisione, infatti studia Giurisprudenza per diventare un avvocato. Alle sue spalle ha una famiglia “normale”, con un papà, Salvatore, è un generale di Brigata.