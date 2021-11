Sonia Bruganelli durissima sulla frase contro l’aborto di Alfonso Signorini: “Io ho …”

0 SHARES Condividi Tweet

Sonia Bruganelli, opinionista del Grande fratello vip, è una donna dal carattere molto forte, sicura di sé che, però, nella sua vita ha anche sofferto molto per la malattia della sua prima figlia, Silvia, che alla nascita ha avuto dei seri problemi di salute che si sono ripercossi sulla crescita.

La Bruganelli, moglie di Paolo Bonolis, è una donna affascinante che quando parla divide in due chi l’ascolta: da una parte c’è sempre chi condivide il suo pensiero e dall’altra chi l’attacca brutalmente. Lei, che è sempre molto attiva sui social, non si interessa delle reazioni che suscita e così come esprime liberamente il suo pensiero, nello stesso tempo posta sui social ciò che più le piace: dalle vacanze extra lusso ai gioielli di grande valore agli abiti super griffati.

Sonia Bruganelli prende posizione sulla frase di Alfonso Signorini sull’aborto

Durante la puntata di lunedì scorso de Il grande fratello vip, Alfonso Signorini ha pronunciato una frase molto forte sull’aborto: “Siamo contrari all’aborto in ogni sua forma”.

Da qui si è scatenata una bufera che ha travolto Signorini perchè accusato di aver violato la libertà riconosciuta alle donne.

Sonia Bruganelli, rispetto a questa frase pronunciata da Signorini, ha deciso di prendere posizione e, in occasione di una lunga intervista rilasciata a Fanpage.it, ha detto: “Purtroppo ho vissuto l’esperienza per due volte. A 22 anni, prima di conoscere Paolo ho praticato un aborto volontario perché la persona con cui stavo non si sentiva pronta, poi in forma spontanea prima della nascita di mia figlia” .

E poi, rispetto a ciò che ha detto Signorini, ha dichiarato: “il suo pensiero resta suo, chi si voleva dissociare si è dissociato”.

Comunque, la Bruganelli ha anche voluto precisare che “ … la strumentalizzazione è dietro l’angolo”.

Le Iene intervengono sulla frase di Alfonso Signorini

Anche il programma Le iene è voluto intervenire sulla farse pronunciata da Alfonso Signorini e Nicola Savino ha detto così: “Vogliamo parlare di una questione molto seria: l’aborto. Ve ne parliamo perché, ieri sera, al Grande Fratello Vip, si scherzava sulla possibilità che la cagnolina di Giucas Casella potesse essere incinta, è successo questo. La frase di Signorini è una frase, sicuramente, detta in velocità ma, comunque la pensiate, vogliamo ricordare a tutti che l’aborto è una conquista di civiltà, un diritto che, in Italia, è stato sancito quarant’anni fa con un referendum. Gli italiani si sono espressi con grandissima partecipazione”.