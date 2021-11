Luisa Ranieri diretta sul marito Luca Zingaretti: “Mi ha detto che io sono …”

0 SHARES Condividi Tweet

Luisa Ranieri, splendida attrice 46enne, è sposata con l’affascinante e bravissimo attore Luca Zingaretti dal quale ha avuto due bambine, Emma e Bianca.

La loro famiglia è bellissima e loro due sono innamoratissimi e felici. Luisa Ranieri ha svelato che per l’ultimo film di Paolo Sorrentino ha girato una scena di nudo integrale con l’approvazione del marito. Vediamo cosa ha raccontato.

Luisa Ranieri svela cosa le ha detto il marito in merito alla scena di nudo integrale

Luisa Ranieri, attrice napoletana, ha detto che il marito Luca Zingaretti, quando ha saputo che avrebbe dovuto girare una scena di nudo integrale le ha detto: “Mio marito me lo ha sempre detto: “Sei più bella nuda che vestita, i vestiti su di te sono di troppo. Più semplice sei, più il tuo corpo prende bellezza. La mia fisicità sullo schermo diventa imponente, tanta”. Lui l’ha capito subito e me lo diceva di togliere, ma io non lo ascoltavo”.

E poi la Ranieri ha continuato: “E dire che il nudo integrale proprio non volevo farlo. Sorrentino mi ha informata solo all’ultimo. Quando mi ha dato tutta la sceneggiatura, abbiamo parlato a lungo di questa zia e solo alla fine – ero già sulla porta – mi dice: “Ah, dimenticavo: questo personaggio ha una scena di nudo integrale che è fondamentale””. “E io, piuttosto meravigliata: “Ah. Sai Paolo, io vado per i 47. Che me fai fa?””. E lui: “Ma no, sarai bellissima, poi le donne sono bellissime sempre, stai tranquilla””.

Il film “È stata la mano di Dio” di Paolo Sorrentino prevede una scena di nudo integrale

Luisa Ranieri ha continuato a raccontare: “Ero ancora traumatizzata dall’altro unico nudo integrale della mia carriera, in Eros di Michelangelo Antonioni – anche lì, mica me l’aveva detto all’inizio di che cosa si trattava -, e avevo giurato a me stessa: mai più. Però ho pensato: un nudo integrale di Sorrentino sarà un nudo poetico. E poi: vabbè, mi butto”.

E, ancora: “A 27 ero più paffutella, più morbida. Ma soprattutto non ero una che stava bene con sè stessa, ero timida, introversa, è stata quasi una violenza. Invece questo nudo qui, per quanto tosto, l’ho vissuto con una maturità da donna, più consapevole, non l’ho subìto”.

E poi ha svelato che il marito le ha detto: “Luca mi ha detto: “Non sarai così pazza di non accettare per una scena di nudo. Tu sei un’attrice e ti spogli. Anche perché te lo puoi permettere. E poi sarà l’ultimo nudo della tua carriera””.

Luca Zingaretti della sua famiglia ha detto: “Diventare papà è stato come rinascere per la seconda volta. Sono pazzo delle mie bambine“, mentre la Ranieri: “Io sono brava in cucina e nel mettere in ordine. Lui è bravissimo a studiare con nostra figlia Emma: ha pazienza, la incuriosisce, la porta con sé in libreria … Sono una donna fortunata, perché ho sposato un uomo con una virilità prorompente, ma anche una sensibilità quasi femminile e un amore vero per le donne: Luca dice sempre che abbiamo una marcia in più, che si lavora bene con noi perché siamo più precise e organizzate”.