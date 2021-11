Antonella Clerici decide di rivelare perché Albano e Jasmine non ci saranno a The Voice: “Volevo Albano senza Jasmine perchè …”

0 SHARES Condividi Tweet

Antonella Clerici sta per iniziare una nuova edizione di The voice Senior il programma fortunatissimo che l’anno scorso ha avuto un grande riscontro da parte del pubblico.

L’anno scorso in giuria c’erano Albano e Jasmine in coppia, Gigi D’Alessio, Clementino e Loredana Bertè. Per quest’anno la giuria è stata riconfermata ad eccezione di Albano e Jasmine al cui posto ci sarà Orietta Berti. La scelta è stata fatta non senza uno strascico di polemica sulla sostituzione di Albano.

Appena saputa la notizia della sua non riconferma, Albano ebbe modo di commentare così: “Non capisco ma accetto questa decisione”.

Antonella Clerici parla della sua vita

Antonella Clerici, alla conduzione di “E’ sempre mezzogiorno” sta vivendo un bellissimo momento dopo che alcuni anni fa prese la decisione di ritirarsi un po’ dalla televisione. Questa decisione la prese dopo la morte del suo amico fraterno Fabrizio Frizzi che le ha lasciato un vuoto incolmabile. Poi, però, dopo un pò di tempo, il richiamo del suo lavoro è stato più forte e ha deciso di tornare in Tv nella fascia che l’ha fatta tanto amare dal suo pubblico, quella del mezzogiorno.

Antonella Clerici ha rilasciato un’intervista al settimanale DiPiù Tv dove si è molto raccontata.

Antonella Clerici si racconta al suo pubblico

Antonella Clerici ha rivelato al suo pubblico: “ Mi sono sentita soffocare perché avevo la sensazione di non riuscire più a gestire la mia vita. Ero diventata arida”.

Invece, in occasione di un’intervista al Corriere della Sera ha dichiarato: «Il calcio è lo sport nazionale per eccellenza; il cibo non passa mai di moda, infatti si dice che finisce sempre tutto a tarallucci e vino, il leitmotiv di tutto quello che muove il nostro Paese, unisco le passioni degli italiani e credo che la mia popolarità sia legata al fatto che sono molto in sintonia con il pubblico a cui mi rivolgo».

Antonella Clerici rivela perché ha sostituito a The Voice Senior Al Bano e Jasmine

Antonella Clerici ha rotto il silenzio sulla decisione di sostituire nella giuria di The voice senior Orietta Berti con la coppia formata da Albano e la figlia Jasmine.

La Clerici ha detto: “E’ l’anno di Orietta Berti e poi volevo eliminare il discorso della doppia poltrona. Poi avere Al Bano senza la figlia non era una soluzione carina”.

Invece, sull’eventualità di presentare, ancora una volta, il Festival di Sanremo ha detto: “Vorrei condurre un’altra volta il Festival di Sanremo e potrebbe essere un bel modo per chiudere la mia carriera”.

E, ancora su The Voice senior: «È un programma che insegna che nella seconda parte della nostra vita si fanno scelte per passione, non per la carriera, per avere un futuro».