Alfonso Signorini attaccato duramente dalla concorrenza “Quello che hai fatto ti si deve ritorcere contro …”

Stanno facendo parecchio parlare le dichiarazioni rilasciate da Alfonso Signorini durante una puntata del Grande Fratello vip, riguardante l’aborto. Ebbene, sembra che in molti si siano schierati contro il noto conduttore televisivo e direttore del giornale Chi. A cominciare dalle parole di Selvaggia Lucarelli a finire a quelle di Anastasia Kuzmina, Alfonso Signorini sembra aver fatto uno scivolone che non è di certo passato inosservato. Molti non hanno apprezzato quindi le dichiarazioni del conduttore del reality ed hanno voluto dire il proprio pensiero al riguardo. In queste ore a parlare è stata proprio Anastasia Kuzmina la quale è una nota ballerina di Ballando con le stelle. Quest’ultima da sempre molto riservata ha fatto delle confessioni riguardanti il suo privato ed ha voluto raccontare qualcosa di inedito nel corso di un’intervista rilasciata proprio in questi giorni.

Alfonso Signorini al centro della bufera dopo le dichiarazioni sull’aborto fatte in diretta tv

Sono state particolarmente sorprendenti le dichiarazioni rilasciate dalla ventisettenne riguardo le dichiarazioni di Alfonso Signorini per le quali è finito in questi giorni in una vera e propria bufera. Il noto conduttore, parlando con Giucas Casella, pare avesse detto di essere contrario ad ogni tipo di aborto, in qualunque forma. Molti non ci stanno e lo hanno palesato.

Il commento della ballerina di Ballando, Anastasia Kuzmina

“E’ ridicolo che un tizio pensi di aver diritto di vendere il suo pensiero retrogrado e misogino come se fosse un pensiero di maggioranza. Un bruttissimo gesto acchiappa-applausi che spero vivamente gli si ritorca contro. Mi dà noia quando chi non ha l’utero si permette di parlare di e per chi ce l’ha”. Questo ancora quanto dichiarato da Anastasia Kuzmina la quale non ha gradito il fatto che Alfonso Signorini abbia detto palesemente di essere contro ogni tipo di aborto.

La ballerina commenta lo scontro tra Selvaggia Lucarelli e Morgan

Poi la ballerina è tornata a parlare anche di un altro fatto accaduto in diretta TV, ovvero lo scontro tra Morgan e Selvaggia Lucarelli del quale si è tanto parlato in questi giorni in diverse trasmissioni. I due lo scorso sabato se ne sono detti di santa ragione e sono volate parole molto pesanti tra i due. La ballerina si sarebbe completamente dissociata, cercando di sviare il discorso. “Che cosa ne penso? Che la Tripoli è veramente una bona esagerata”, questo quanto dichiarato dalla ballerina, ovviamente riferendosi ad Alessandra Tripoli che è l’insegnante di danza di Morgan.