Elisabetta Canalis posta un video della suocera e aggiunge una didascalia che scatena il web

Elisabetta Canalis la conosciamo tutti per essere una nota showgirl italiana e conduttrice televisiva, la quale da diverso tempo ormai vive oltreoceano insieme al marito e alla figlia. Recentemente Elisabetta è stata in Italia ed ha condotto anche una serata nel nostro programma Le Iene. Da sempre Elisabetta è stata piuttosto presente sui social network e nello specifico su Instagram dove condivide spesso delle storie riguardanti la sua vita privata. Lo stesso ha fatto nelle scorse ore, quando Elisabetta ha condiviso delle storie che ritraevano un’anziana signora al volante. Ma di chi si tratta?

Elisabetta Canalis, su Instagram pubblica delle storie con un’anziana signora al volante

Ebbene, sembra proprio che nelle scorse ore la Canalis abbia pubblicato una serie di Stories su Instagram che ritraevano una anziana signora alla guida. Quest’ultima pare che parlasse continuamente. In molti si sono immediatamente chiesti di chi si trattasse. Non c’è voluto molto a scoprirlo, visto che la showgirl ha accompagnato alle storie anche delle frasi, con le quali ha spiegato chi sono l’anziana signora piuttosto attiva.

La Canalis presenta così la suocera di 93 anni

Di chi si tratta? La nota showgirl ha voluto presentare così la suocera che ha ben 93 anni ed una forma davvero invidiabile. Ad accompagnare queste stories anche un messaggio scritto da Elisabetta Canalis per presentare così l’anziana signora. “Mia suocera ha 93 anni, si è presa 2 volte il Covid, ha partorito 12 figli, guida, si allena con un personal trainer e mi sta raccontando del suo boyfriend dell’high school“. Alla fine di questa frase poi Elisabetta avrebbe aggiunto la parola “autostima” con tanto di simbolo della mano che saluta. Sembra che la Canalis attraverso questo messaggio, ironico, abbia voluto far intendere come sua suocera alla veneranda età di 93 anni sia molto più attiva ed in forma di tante altre persone molto più giovani, compreso lei.

Il programma Storie da copertina rischia di chiudere i battenti in anticipo

Recentemente si è parlato anche di Elisabetta Canalis per via del programma da lei condotto ovvero Storie da copertina che va in onda su tv8. Sembra che almeno per il momento, questo programma non abbia avuto i risultati sperati e gli ascolti sono risultati piuttosto bassi. Non è di certo la prima volta che questo programma va in onda e nelle scorse edizioni era stato condotto da Alda D’Eusanio, Giovanni Ciacci, Eleonoire Casalegno e Rosanna Cancellieri ma sembra che questa volta non sia riuscito ad andare oltre il 1% di Share. Secondo alcune indiscrezioni quindi il programma potrebbe chiudere i battenti prima del previsto e nello specifico a metà dicembre.