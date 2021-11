Carlo Conti riceve una proposta da Elena Santarelli e la sua risposta è da applausi

0 SHARES Condividi Tweet

Carlo Conti di certo non ha bisogno di alcuna presentazione visto che è uno dei conduttori più amati della televisione italiana. Grazie alla sua professionalità, ma anche alla sua simpatia è riuscito a conquistare l’affetto di migliaia di spettatori italiani che lo seguono sempre con tanto affetto. Da pochi giorni ormai ha terminato la nuova edizione di Tale e Quale Show che ha visto quest’anno primeggiare i Gemelli di Guidonia. Insomma Carlo Conti, ovvero uno dei protagonisti più importanti della televisione italiana, ha ancora una volta confermato il suo grande successo. Qualcuno sembra che in questi giorni gli abbia fatto una richiesta speciale. Ma di chi si tratta?

Carlo Conti, chi è il conduttore più amato della televisione italiana?

Di lui sappiamo che prima di iniziare la carriera come conduttore, si è diplomato in ragioneria e poi ha lavorato anche in banca, ottenendo anche il posto fisso tanto ambito. Ad un certo punto però avrebbe deciso di cambiare strada e avrebbe iniziato a lavorare in radio come speaker radiofonico. È stato proprio grazie all’esperienza fatta in radio, ovvero Studio 54 e Lady radio, che ha conosciuto Gianfranco Monti e Marco Baldini. Da quel momento è letteralmente esplosa la sua carriera in radio e poi è arrivato anche in televisione. Di questo ne ha parlato spesso in alcune interviste ma soprattutto ha sottolineato quanto sia stato coraggioso nel cambiare radicalmente la sua vita, visto che aveva conquistato un posto davvero molto importante e invece ha lasciato tutto per intraprendere il suo più grande sogno.

Dalla banca alla radio e televisione, il grande coraggio di Carlo

“Mi viene in mente una mattina presto, nel traffico, come ogni giorno, dopo tre anni in banca. La sera, uscivo alle 17 e correvo a fare la radio, gratis. Dal venerdì alla domenica, lavoravo in discoteca guadagnando pochino. Il lunedì ero cotto al pensiero delle otto ore che mi aspettavano a fare cose che non amavo. Quel lunedì, ero in piazza della Libertà e “libertà” era la parola che cercavo. Mi sono detto: basta, vado e mi licenzio”. Questo il racconto del conduttore toscano.

Elena Santarelli fa un appello in tv a Carlo che risponde prontamente

In questi giorni di Carlo Conti e soprattutto del suo programma Tale e quale ne ha parlato Elena Santarelli, ovvero la nota conduttrice e showgirl italiana che sembra aver lanciato un vero e proprio appello al conduttore toscano. Nel corso della conduzione per una puntata del programma Le Iene, Elena Santarelli quindi ne ha approfittato per lanciare un appello a Carlo Conti chiedendo di poter essere inclusa nel cast della prossima stagione di Tale e Quale. Carlo non ha esitato nel risponderle immediatamente dicendo “Ma Elena vieni a ‘Tale e quale’ allora, a patto che farai le imitazioni anche di Nicola e della Gialappa’s!”