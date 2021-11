Mara Venier, Giucas Casella rivela che con la sua complicità ha …

0 SHARES Condividi Tweet

Giucas Casella, attualmente è uno dei concorrenti del Grande Fratello Vip 6 e pare che stia avendo un successo davvero strepitoso all’interno del reality. In queste settimane ha fatto tanto divertire i concorrenti ed anche telespettatori a casa, ma ha anche rilasciato delle dichiarazioni che in alcune occasioni hanno letteralmente lasciato senza parole. Ma cosa ha dichiarato nel corso dell’ultima puntata?

Giucas Casella, compleanno speciale per il gieffino che riceve la visita del figlio

Durante la scorsa puntata si è festeggiato il suo compleanno ed ha avuto modo di poter incontrare il figlio James il quale è entrato in casa seppur nel giardino per augurargli un buon compleanno. Giucas è molto legato al figlio e lo ama davvero tanto e questo è stato piuttosto palese. Ma non è finita qui, visto che è nel corso dell’ultima puntata Casella ha ricevuto anche una telefonata inaspettata da parte della sua grande amica Mara Venier. I due sono legati da un rapporto di amicizia che dura da oltre 20 anni.

La confessione shock di Giucas, poi cita Mara Venier

Ad un certo punto, poi sembra che lo stesso Giucas abbia raccontato di quando James era molto piccolo e Giucas era costretto a portarlo con sé al lavoro pur di non lasciarlo solo e lo nascondeva nel baule della sua automobile per farlo accedere all’interno degli studi RAI. Il tutto avveniva grazie anche all’aiuto di Mara Venier. Quest’ultima sapeva la situazione di Giucas e pare che abbia rischiato per cercare di aiutare Giucas a tenere in piccolo, nonostante fosse al lavoro.

Giucas tradisce Mara?

“James è veramente eccezionale, io avevo il mio lavoro certo ma facevo di tutto per seguirlo. Me lo portavo anche in televisione”. Questo quanto dichiarato da Giucas, il quale ha aggiunto “Lo nascondevo nel portabagagli”. A quel punto Alfonso Signorini avrebbe aggiunto “Davvero? Cioè?”. “Davvero, io non dico bugie. Questo te lo può confermare anche Mara Venier. Quando facevo Domenica In, Jasmes aveva 5 anni. Lo mettevo dentro il baule, entravo in macchina e poi con Mara lo portavamo in camerino “. Queste le parole ancora di Giucas, alle quali il conduttore avrebbe risposto “Ma perchè non potevano entrare i bambini?” e Giucas avrebbe risposto “No, no. Non potevano entrare negli studi”. Insomma, sembra proprio che a distanza di tanto tempo Giucas abbia svelato un qualcosa di cui nessuno pare fosse a conoscenza se non i diretti interessati. Che abbia così tradito Mara Venier per avere svelato questo segreto? Una cosa è certa ovvero che Giucas Casella ha cercato da sempre di tutelare il figlio.