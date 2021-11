Grande fratello vip, Alex Belli al veleno “Ogni volta succede che …”

0 SHARES Condividi Tweet

Continua ad essere al centro della scena l’ex attore di Centovetrine e attuale concorrente del Grande Fratello vip sei. Stiamo parlando di Alex Belli il quale in questa settimana è stato parecchio sotto i riflettori per via di questa amicizia speciale nata all’interno della casa più spiata d’Italia con Soleil Sorge. Questa amicizia così come la chiamano i diretti interessati però, ha fatto letteralmente infuriare Delia Duran, ovvero la moglie del noto attore. Quest’ultima è entrata in casa ed ha avuto uno scontro piuttosto acceso con Soleil ed avuto modo anche di parlare con il marito. Tuttavia la situazione sembra essere ancora molto tesa. Nelle scorse ore però l’attore ha parlato per la prima volta di qualcosa inerente la sua carriera e ha svelato alcuni meccanismi televisivi dei quali pare non volesse far parte. Nel farlo, ha anche citato Barbara D’Urso. Di che cosa si tratta?

Alex Belli ancora una volta sotto i riflettori all’interno della casa del Gf vip 6

Proprio in riferimento a questa situazione che si è venuta a creare con Soleil sorge e con la moglie Delia Duran, Alex Belli è stato accusato di essere finto e di aver messo su questo teatrino appositamente. Insomma sembra proprio che Alex sia stato accusato non soltanto da semplici utenti ma anche da opinionisti e follower di aver organizzato tutto a tavolino insieme alla moglie. Per questo motivo forse Alex è letteralmente sbottato ed ha rilasciato all’interno della casa delle dichiarazioni che hanno lasciato un po’ perplessi.

Lo sfogo dell’attore

“Sono un artista e vorrei raccontare altro. Rido, scherzo con te, con David, facciamo spettacoli, raccontiamo storie e invece si parla sempre di cose diverse. Non è il mio gioco e non mi piace, non sono io questa roba qui. Mi spiace non avere risposte per te Sole, ma non so perché Delia abbia fatto quelle scene, non ci dormo la notte. A me del GF non me ne frega nulla. Dal punto di vista lavorativo mi interessa e da quello umano, ma questi cespugli qui non sono di mio interesse. Faccio miriadi di cose 24 ore su 24. Mi incastrano ogni volta, all’Isola mi hanno incastrato su sta roba, ovunque. Per me è una maledizione questa. Tutte le volte che faccio un cavolo di programma esce sta roba qui”. Queste le parole dell’attore, il quale ha anche sottolineato di essersi trovato più volte ospite in alcune trasmissioni e di essere andato forzato, perché “vittima di alcuni meccanismi televisivi” che a suo dire non appartengono alla sua persona.

“Andavo da Barbara D’Urso a mala voglia”, la confessione dell’attore

“Andavo da Barbara d’Urso a fare tante puntate su sta roba qui. Tutte le volte sai come andavo nei suoi show? A mala voglia! Sì, perché non me ne fregava un cazz* di raccontare quella roba lì. Giuro non mi andava di parlare di quello. E poi tutti i siti che riportavano e scrivevano Alex Belli qui, lì, su, giù, a destra e sinistra. Mi facevo scorrere la m***a e lasciavo scivolare tutto. Le soap opera le ho già girate e più di una, vere non fasulle. Fosse per me non avrei parlato di queste cose né da Barbara, né a L’Isola, né qui. Purtroppo non c’entro, sono dinamiche esterne che si creano, adesso non ho potere, viene tutto da fuori e non da qui. Vengo messo in dubbio come persona e artista“. Queste ancora le parole dichiarate da Alex Belli il quale sarebbe andato quindi su tutte le furie dopo che ancora una volta è stato accusato di essere finto e di star recitando all’interno della casa.