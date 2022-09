GfV, Pamela Prati si scaglia contro Sonia Bruganelli: “Ti sei fatta dei film”

0 SHARES Condividi Tweet

Giovanni Ciacci ieri sera è entrato nella casa del Grande fratello vip ed è stato accolto bene da tutti, tranne da Pamela Prati. Quest’ultima lo ha snobbato.

Ieri è andata in onda la seconda puntata del Grande fratello vip e questa è stata ricca di colpi di scena e di tante novità. Ci sono stati nuovi ingressi in casa. Tra i vipponi che hanno fatto ingresso nella casa più spiata d’Italia, lui Giovanni Ciacci, che poi di fatto è stato il primo concorrente ad essere stato ufficializzato. Alfonso Signorini quasi all’inizio della puntata ha annunciato l’ingresso in casa del famoso stylist che tutti noi sappiamo avere un conto in sospeso con Pamela Prati.

Gf vip, Giovanni Ciacci finalmente fa il suo ingresso in casa

Ebbene, dopo essere entrato in casa e dopo aver salutato, tutti i concorrenti hanno fatto lo stesso, gli sono andati incontro e per dargli il benvenuto. Tutti tranne lei, Pamela Prati. Il comportamento di quest’ultima non è passato inosservato. Giovanni Ciacci è ufficialmente un concorrente del Grande fratello vip. La sua partecipazione al reality è stata ufficializzata la scorsa estate e pare avesse dato adito a diverse polemiche per il fatto che lo stylist avesse confessato di essere sieropositivo.

Conto in sospeso tra Ciacci e Pamela Prati, lei lo snobba

Con Pamela Prati, Giovanni ha un conto in sospeso e questo brutto rapporto ha avuto inizio nel momento in cui è scoppiato il caso Mark Caltagirone. Pare che nei salotti di Barbara D’Urso, dove si è parlato abbondantemente di questa vicenda, Giovanni abbia più volte espresso dei giudizi piuttosto duri nei confronti di Pamela Prati che di certo non ha gradito e non ha dimenticato. Ieri sera Pamela nel momento in cui Ciacci ha fatto il suo ingresso in casa, ha mostrato una certa freddezza che di certo non è passata inosservata.

La provocazione di Sonia Bruganelli

Giovanni, che di certo ha intuito il motivo, ha voluto comunque chiedere a Pamela il motivo di questa freddezza, sottolineando che questo atteggiamento lo aveva stupito parecchio. La risposta di Pamela però è stata la seguente ovvero “Assolutamente no… Ho salutato educatamente“. Ovviamente, in questo botta e risposta si è intromessa Sonia Bruganelli la quale ha lanciato una provocazione, dicendo che forse Pamela ha un pò la coda di paglia. A quel punto la showgirl sarebbe andata su tutte le furie dicendo che non ha alcuna coda di paglia e che forse la Bruganelli si era solo fatta dei film.