Oggi è un altro giorno, Elenoire Casalegno svela segreti della sua vita e Francesco Oppini le fa una domanda su Ringo, il suo ex

Nel salotto di Serena Bortone a Oggi è un altro giorno, la conduttrice ha ospitato Elenoire Casalegno. La showgirl ha rilasciato un’intervista molto interessante.

A Oggi è un altro giorno, nella giornata di ieri la conduttrice Serena Bortone ha ospitato una grande donna, un noto personaggio del mondo dello spettacolo, che ha preso parte anche al Grande fratello vip qualche anno fa. Stiamo parlando di Elenoire Casalegno. Quest’ultima, nel corso dell’intervista ha rilasciato una dichiarazione piuttosto scioccante, che ha anche scatenato la reazione di Francesco Oppini, che come sappiamo da quest’anno è entrato a far parte del cast del programma di Rai 1. Ma cosa ha dichiarato nello specifico la showgirl?

Oggi è un altro giorno, la conduttrice ospita in studio Elenoire Casalegno

Nella giornata di ieri è andata in scena una nuova puntata di Oggi è un altro giorno, il programma condotto da Serena Bortone. Ebbene, la conduttrice ha ospitato come sempre alcuni noti personaggi del mondo dello spettacolo. Presenti in studio come ogni giorno Francesco Oppini, Memo Remigi, Romina Carrisi e Jessica Morlacchi. Una prima parte della puntata, come spesso accade in queste settimana, è stata dedicata alla politica, in vista delle elezioni di domenica 25 settembre.

L’intervista di Elenoire

Poi, nella seconda parte della puntata ha fatto il suo ingresso in studio, lei Elenoire Casalegno, la quale si è concessa una lunga intervista, molto interessante. L’ex gieffina avrebbe raccontato qualche aneddoto legato alla sua infanzia e adolescenza, di quando da ragazzina si sentisse inadeguata e molte volte anche non compresa. La Casalegno ha raccontato di aver vissuto male quegli anni, soprattutto non affine a quel contest e momento storico, nonostante vivesse in una bellissima città, ovvero Ravenna.

La confessione di Elenoire e la reazione di Francesco Oppini

Ma non finisce qui, visto che la showgirl ha raccontato di aver sognato di fare il magistrato quando era ragazzina, di aver incontrato molti addetti alla moda che le hanno proposto dei lavori in quel settore che però non facevano per lei. “Il mio amico speciale era Gesù. Io mi riferivo a lui dandogli del tu. Gli chiedevo di tutto” , ha confessato la Casalegno. Quest’ultima poi ha risposto ad una domanda della conduttrice, ovvero che tipo di uomini le interessano, se più quelli riflessivi o divertenti. A quel punto la Casalegno avrebbe risposto “Prima riflessivi, ora divertenti. Il mio motto è fammi ridere“. Questa risposta ha scatenato la reazione di Francesco Oppini, il quale dapprima si è detto d’accordo con quanto detto da Elenoire poi ha chiesto se Ringo, il suo ex fosse più riflessivo o divertente. La showgirl avrebbe risposto che sta a metà.