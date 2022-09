Uomini e Donne, Maria De Filippi ridicolizza Riccardo, in studio si rivoltano tutti contro di lui

0 SHARES Condividi Tweet

Riccardo Guarnieri trova sempre il modo per finire al centro dell’attenzione. Il cavaliere fa presente di voler corteggiare Federica, la nuova tronista ma poi ci ripensa.

A Uomini e Donne Maria De Filippi nel corso dell’ultima puntata ha messo Riccardo Guarnieri con le spalle al muro, ponendolo davanti ad una scelta molto difficile da prendere. Il programma di Maria De Filippi è ripartito soltanto da qualche giorno, eppure il cavaliere è tornato ad essere uno dei protagonisti principali e di conseguenza anche Ida Platano. Il popolo del web e di conseguenza i telespettatori però, dopo tanti anni sarebbero stanchi di questa coppia e forse anche per questo Maria è intervenuta. Ma cosa è accaduto?

Uomini e Donne, Riccardo Guarnieri vuole corteggiare la tronista Federica

Riccardo Guarnieri è tornato ad essere uno dei protagonisti di Uomini e Donne. Nei giorni scorsi, il cavaliere ha avuto un confronto piuttosto acceso con la sua ex Ida Platano che è tornata anche lei, tra le dame del trono over. Ad ogni modo, una volta archiviata, si spera definitivamente questa storia con la parrucchiera, Riccardo pare che si sia già guardato intorno ed abbia espresso dei pareri più che positivi nei confronti di Federica Aversano. Quest’ultima è la nuova tronista di Uomini e Donne.

I dubbi di Riccardo sul corteggiare la tronista

I due avevano già avuto modo di conoscersi lo scorso anno, visto che Federica era in studio come corteggiatrice di Matteo Ranieri e già nel corso dell’edizione passata, Riccardo pare che si fosse espresso positivamente nei confronti della giovane donna. Anche Federica ha ribadito che Riccardo è un bell’uomo ma ha anche aggiunto di non avere una particolare curiosità nel conoscerlo, anche perchè non le sono piaciuti alcuni comportamenti di Guarnieri nei riguardi della sua ex Ida Platano. Nel corso dell’ultima puntata, a mettere lo zampino in tutta questa vicenda è stata la conduttrice. Maria ha mandato in onda un filmato dove si vede Riccardo discutere anche animatamente con Fabio, corteggiatore di Federica. Il motivo? Pare che a far discutere i due fosse il voler entrambi far ballare la tronista. Ma non finisce qui, visto che Maria ha fatto anche sapere che Riccardo avrebbe chiesto alla produzione di poter corteggiare Federica. A quel punto Maria avrebbe detto a Riccardo di non aver nulla in contrario, ma che come tutti gli altri, si sarebbe dovuto sedere tra i corteggiatori. Questo ha fatto tentennare Riccardo che in qualche modo ha fatto un passo indietro. A quel punto in studio è accaduto di tutto.

Maria fa una proposta a Riccardo, in studio tutti contro di lui poi il cavaliere ci ripensa

La prima Tina si sarebbe scagliata contro Riccardo, dandogli del ridicolo e dicendo che questa volta ha davvero toccato il fondo. Anche Armando Incarnato pare che abbia iniziato a scagliarsi contro Riccardo, invitandolo ad alzarsi e andare a casa. Anche Maria in qualche modo avrebbe preso in giro Riccardo, soprattutto perché dopo aver scoperto che per corteggiare Federica avrebbe dovuto sedersi tra i corteggiatori, correndo il rischio di essere eliminato, il cavaliere ha fatto un passo indietro. “Mi fa ridere pensarti lì insieme a loro. Tu puoi farle sempre cambiare idea. Che fai Riccardo? Rinunci a questo amore? Sbaglio o avevi chiesto di poterla corteggiare? Lui non sapeva che io gli avrei chiesto di sedere tra i corteggiatori”. Queste le parole di Maria. A quel punto, Riccardo dice di aver paura che non possa nascere nulla con Federica e così torna a sedere al suo posto di sempre.