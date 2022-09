Antonino Spinalbese senza freni su Belen, “Perchè ci siamo lasciati”

0 SHARES Condividi Tweet

Antonino Spinalbese svela i motivi che ci sono alla base della rottura con Belen, la madre della figlia Luna Marì.

Antonino Spinalbese è uno dei concorrenti di questa edizione del Grande fratello vip e come prevedibile, non si fa altro che fare riferimento a Belen Rodriguez. I due sono stati insieme per circa due anni e sono anche genitori di una bellissima bambina, ovvero la piccola Luna Marì. Poco prima di entrare all’interno della casa, l’ex parrucchiere ha rilasciato un’intervista parlando proprio di Belen, svelando alcuni dei motivi che hanno portato i due alla rottura. Ma cosa ha riferito?

Antonino Spinalbese al Grande fratello vip nomina la sua ex

Antonino Spinalbese è uno dei concorrenti di questa edizione del Grande fratello vip e già poco prima di entrare nella casa più spiata d’Italia ha parlato del suo rapporto con Belen Rodriguez. Sappiamo bene che i due sono stati insieme per diversi anni e che poi i due si sono lasciati, qualche mese dopo la nascita della piccola Luna Marì. In questi giorni, all’interno della casa, Antonino ha evitato comunque di nominare Belen anche perché pare che quest’ultima gli avesse chiesto di evitare di parlare di lei.

Spinalbese svela i motivi della rottura con Belen

Nel video di presentazione, però, Antonino ha parlato di Belen dicendo che il suo mestiere di parrucchiere, ad un certo punto nella vita lo ha portato ad avere un incontro fatale, così lo definisce lui, ovviamente quello con Belen. La loro storia è durata circa due anni e mezzo e poi si sono lasciati, perché, stando a quanto riferito da Antonino, lui non c’entrava niente con la vita della showgirl e viceversa. Spinalbese ha confessato di aver tentato di far funzionare questa relazione, soprattutto per il bene della piccola Luna Marì, ma non ha funzionato e lasciarsi è stato inevitabile.

Alberto De Pisis e la vicinanza tra Antonino e Ginevra

Alfonso ad un certo punto avrebbe salutato Belen, ma Antonino non ha colto la provocazione ed ha salutato la piccola Luna Marì. Anche all’interno della casa, Antonino parlando con i suoi compagni di avventura ha parlato di Belen, dicendo che i motivi che li hanno portati alla rottura sostanzialmente sono quelli sopra indicati, ovvero l’appartenere a due mondi completamente differenti. Intanto, in casa, qualcuno ha già visto che tra Antonino e Ginevra Lamborghini ci siano stati degli sguardi maliziosi. A parlarne è stato Alberto De Pisis.