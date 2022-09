Michelle Hunziker, il suo gesto per tutti è un chiaro riavvicinamento al marito

0 SHARES Condividi Tweet

Michelle Hunziker e Giovanni Angiolini non si seguono più neppure sui social. La prima a togliere il segui è stata lei. Segnale di riavvicinamento all’ex marito?

Michelle Hunziler insieme a Ilary Blasi è stata la regina del gossip di questa estate 2022 che è appena passata. Ebbene, nei mesi scorsi Michelle ha avuto una storia d’amore con Giovanni Angiolini e dopo la fine della loro storia si è vociferato che la conduttrice potesse essersi riavvicinata all’ex marito Tomaso Trussardi. Ma come stanno davvero le cose?

Michelle Hunziker e Giovanni Angiolini, lui le manda dei segnali sui social

Michelle Hunziker nei mesi scorsi ha avuto una relazione, di breve durata, con il famoso medico Giovanni Angiolini. I due non hanno mai ufficializzato questa relazione, ma effettivamente sono stati paparazzati in diverse occasioni insieme e sono anche finiti sui giornali. Ebbene, così come è iniziata, la loro storia è poi finita. La conduttrice che è dedita al lavoro ma anche alla sua famiglia, in questi giorni è tornata al centro del gossip per un possibile ritorno di fiamma con il suo ex marito, ovvero Tomaso Trussardi.

La conduttrice risponde in modo sorprendente

Dopo la fine della relazione tra i due, Giovanni è tornato ad essere attivo sui social, mostrandosi in tutta la sua bellezza, soprattutto su Instagram. Poi, nei giorni successivi, pare che abbia lasciato dei messaggi piuttosto ambigui all’ex fidanzata. Proprio qualche giorno fa il chirurgo ha pubblicato una canzone piuttosto triste che parla di un amore finito e di tante promesse purtroppo infrante. Insomma, messaggi che in molti hanno pensato fossero per la sua ex fidanzata. Ma quale è stata la reazione di Michelle?

Indizi sul ritorno di fiamma tra Michelle e Tomaso

La cosa assurda è che la conduttrice non ha risposto per le rime, ma ha defollowato Giovanni, che a sua volta ha fatto lo stesso. Insomma, ne lui segue più lei, ne Michelle segue più il medico. Ma cosa è potuto accadere? Questo comportamento di Michelle potrebbe avvalorare la tesi secondo cui effettivamente Michelle sia sempre più vicina al suo ex marito, Tomaso Trussardi. Altro indizio che potrebbe far pensare ad un ritorno di fiamma con Tomaso è il fatto che Michelle abbia rimesso la fede al dito, così come in molti hanno notato su Instagram.