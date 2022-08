Selvaggia Lucarelli massacrata sui social per avere lasciato i gatti in un hotel per animali

0 SHARES Condividi Tweet

Selvaggia Lucarelli è finita al centro delle critiche dopo aver fatto sapere di aver lasciato i suoi due gatti in un hotel per animali ed essere partita per le vacanze estive.

Selvaggia Lucarelli finisce al centro delle polemiche

Ebbene, sembra che la nota giudice di Ballando con le stelle in questi giorni sia finita al centro di una vera e propria polemica. Il motivo? Pare che Selvaggia sia partita per le vacanze estive e abbia deciso di lasciare i suoi due gatti, Coraggio ed Evangelion, in una pensione per animali per ben tre settimane. La coppia ha trascorso due settimane in Egitto, poi dopo essere tornati a casa pare che abbiano avuto subito il pensiero di andare a recuperare i loro amici a quattro zampe che ovviamente sono stati curati e accuditi dal personale della struttura.

Lascia i gatti in una struttura per andare in vacanza, la giornalista sommersa dalle critiche

“Questi siamo io e Lorenzo Biagiarelli che lasciamo Coraggio ed Evangelion in pensione, con altri amici gatti, per tre settimane. Guardate come ci stringiamo nel dolore, mentre ci diciamo sottovoce: come crescono in fretta”. Questo quanto scritto dalla giornalista sul suo profilo Instagram. Oltre a queste parole, pare che la giornalista abbia anche pubblicato una foto dove lei appare insieme al suo compagno di spalle mentre recuperano i due gatti per riportarli di nuovo a casa. Pare che il post in questione però abbia destato parecchie polemiche. A scagliarsi contro la Lucarelli pare che in primis siano stati gli animalisti. Quest’ultimi pare che si siano scagliati contro Selvaggia dicendo che il suo atteggiamento è stato “cattivo” ed “irrispettoso per gli animali” oltre che “vergognoso”.

La risposta della Lucarelli non si fa attendere

“Non si fa, quando si sceglie di avere degli animali la vita si deve vivere in base alle loro esigenze“, queste le parole scritte da un utente proprio sotto al post della Lucarelli. Ma questo non è stato l’unico commento, visto che anche altri hanno commentato in modo piuttosto duro e pungente. “Spostare i gatti è un trauma, vergogna“, ha scritto un altro utente che ha anche parlato di abbandono. Di certo Selvaggia non è rimasta a guardare e pare che abbia risposto dicendo “Non ce la faccio più”.Per quelli che viaggiano solo con i gatti, rinunciano alle vacanze senza gatti e sono sconvolti all’idea che io viaggi senza gatti, ho un consiglio irresistibile” . Queste le parole di Selvaggia scritte in una Instagram Stories.Nella successiva poi pare che abbia anche aggiunto un’indicazione stradale con la scritta “Vaffanculo”.