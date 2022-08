Ilary Blasi, la decisione importante che ha preso

0 SHARES Condividi Tweet

Ilary Blasi avrebbe deciso di rimanere lontana dalla tv per diverso tempo. La decisione sarebbe stata presa dopo la fine del matrimonio con Francesco Totti.

Si continua a parlare inevitabilmente di Ilary Blasi e di Francesco Totti dopo la notizia della loro separazione che ha lasciato davvero tutti senza parole. Ormai è da diverse settimane che non si fa altro che parlare di questa notizia e di quello che potrebbe essere il futuro professionale di Ilary Blasi. In realtà nei giorni scorsi è arrivata la notizia un secondo cui Ilary avrebbe confermato la sua partecipazione alla prossima edizione dell’Isola dei Famosi, ovviamente come conduttrice. Riguardo la rottura con Francesco Totti per sembra che ancora vige il massimo riserbo.

Ilary Blasi e Francesco Totti, si continua a parlare della loro separazione

Sappiamo per certo che Ilary Blasi e Francesco Totti si sono lasciati ma non sappiamo quali sono stati i motivi che hanno portato i due alla separazione. Possiamo immaginare, visto anche quello che è stato diffuso in questi giorni, che realmente Francesco Totti abbia tradito Ilary Blasi e che questo sia fatto il possibile motivo che ha portato i due a separarsi. Fino a quando non ci sarà una smentita o una conferma, pare che non si potrà mai sapere cosa sia accaduto. Secondo Dagospia.it, Ilary Blasi sarebbe stata pronta almeno tutta la verità nel corso di un’ ospitata nel salotto di Silvia Toffanin durante la prossima edizione di Verissimo. “La rivedremo forse a Belve a farsi sbranare da Francesca Fagnani o a Verissimo dall’amica Silvia Toffanin”. Questa l‘indiscrezione di Dagospia.it.

La conduttrice pronta a dire la verità a Verissimo?

Questa notizia è stata smentita dalla pagina thepipol_gossip su Instagram escludendo quindi il fatto che Ilary non racconterà la sua verità nel corso di una puntata di Verissimo nel salotto della sua grande amica Silvia Toffanin.“Non andrà a Verissimo e sarà lontana dalla tv almeno per un anno. “Presubilmente fino all’inizio della nuova Isola dei Famosi. Così ha deciso nel suo lungo stop e nel voler il silenzio per i suoi figli dopo il tradimento di Francesco Totti e la burrascosa rottura“ Questa è l’ultima indiscrezione che arriva sul conto di Ilary Blasi.

Francesco e la frequentazione con Noemi, poi le parole su Ilary

Intanto, sembra che Francesco Totti stia davvero continuando la sua frequentazione con Noemi Bocchi e che i due siano stati paparazzati uscire da casa di lei, seppur ad orari diversi. Intanto, l’ex capitano della Roma sembra che nei giorni scorsi abbia fatto delle dichiarazioni molto importanti, riferite da Alex Nuccetelli. “Mi ha detto se guardo indietro e mi faccio un esame di coscienza e ripenso a me ed a Ilary sento di averle dato tutto ciò che potevo, tutto ciò che avevo, e sono in pace con me stesso”.