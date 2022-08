Vittorio Sgarbi, in guerra con la figlia per Alfonso Signorini, racconta tutto

0 SHARES Condividi Tweet

Vittorio Sgarbi è stato in guerra con la figlia Evelina. Il motivo? Pare che quest’ultima abbia ricevuto la proposta da Alfonso Signorini di entrare nella casa più spiata d’Italia senza però accettare.

Vittorio Sgarbi lo conosciamo tutti per essere un noto critico d’arte oltre che personaggio televisivo italiano, il quale in tutti questi anni ha davvero divertito il pubblico. E’ risaputo che abbia un bel caratterino e spesso e volentieri in tv ha dato il meglio di se, con insulti e atteggiamenti “sopra le righe”. Ebbene, sembra che in questi giorni Vittorio abbia rilasciato un’intervista che è stata pubblicata sull’ultimo numero di Novella 2000. Ebbene, sembra che ad un certo punto il giornalista abbia detto a Vittorio che secondo alcune indiscrezioni, la figlia Evelina sarebbe prossima ad entrare nella casa più spiata d’Italia. Quale è stata la reazione del critico d’arte?

Vittorio Sgarbi, la sua reazione alla proposta del Grande fratello vip alla figlia Evelina

Vittorio Sgarbi in questi giorni ha rilasciato un’intervista molto interessante a Novella 2000. Pare che il giornalista ad un certo punto abbia chiesto a Vittorio cosa ne pensasse della possibilità che la figlia Evelina possa entrare a far parte della prossima edizione del Grande fratello vip. Ovviamente Vittorio sapeva di questa possibilità e sapeva bene che la produzione avesse fatto la proposta alla figlia. Pare che sia stato proprio Alfonso Signorini a chiedere ad Evelina se volesse entrare nella casa più spiata d’Italia ma secondo Vittorio, la figlia avrebbe declinato l’invito.

Il critico d’arte in guerra con la figlia per aver rifiutato la proposta di Alfonso Signorini

Sgarbi ha anche raccontato di essersi tanto arrabbiato con lei e di aver avuto discussioni per diverso tempo proprio per questo motivo.“Abbiamo discusso per questa cosa e per qualche mese ci siamo pure persi di vista…”, ha raccontato Sgarbi. Quest’ultimo, sempre nel corso della stessa intervista sembra che abbia svelato il motivo per cui la figlia abbia deciso di non entrare nella casa più spiata d’Italia. “Ha deciso di non presentarsi contro la mia volontà…”, queste ancora le parole del critico d’arte, il quale sembra fosse d’accordo al fatto che la figlia partecipasse al reality così avrebbe guadagnato dei soldi senza fare alcuno sforzo.

Ma perchè Evelina ha rifiutato?

“Per una ragazza della sua età declinare una simile offerta equivale a sputare sul denaro…”, avrebbe aggiunto Sgarbi. Quest’ultimo avrebbe anche svelato il motivo per cui Evelina avrebbe declinato l’invito dicendo “Ha ritenuto che quello fosse un luogo denso di pettegolezzi…”.