Veronica Peparini, dopo l’addio ad Amici rompe il silenzio “Cosa è stato per me”

Veronica Peparini non sarà più nel cast di Amici del prossimo anno. La ballerina ha rilasciato un’intervista ed ha rotto il silenzio su questa esperienza nel programma di Canale 5.

Tra poche settimane inizierà una nuova edizione di Amici di Maria De Filippi seppur con tante novità. Sappiamo bene ormai che diversi coach non li rivedremo più a cominciare da Anna Pettinelli a finire a Veronica Peparini. Quest’ultima è stata una professoressa di ballo della scuola più ambita d’Italia per diversi anni ma adesso ha annunciato a sorpresa il suo ritiro. Su questo addio se ne sono detti di tutti i colori e si è ipotizzato che possa essere successo qualcosa con la produzione. Pare che nelle scorse ore sia stata proprio lei, Veronica a svelare cosa sia accaduto. In realtà, la ballerina pare che abbia risposto a diverse domande, tra le quali anche quelle relative ad Amici. Ma cosa ha rivelato?

Veronica Peparini, ancora mistero sull’addio ad Amici

Come abbiamo già anticipato, sembra proprio che Veronica Peparini non farà più parte del programma Amici di Maria De Filippi per il prossimo anno. Quest’ultima nelle scorse ore ha voluto parlare e raccontarsi senza alcun freno, rispondendo a diverse domande, comprese quelle su Amici. Pare che in primis la stessa abbia riferito come per lei Amici sia stata un’esperienza molto importante, che le ha insegnato molto, soprattutto nel rapportarsi con alcuni ragazzi e lavorare con loro anche in situazioni poco favorevoli.“Una volta fatto Amici credo che puoi fare tutto. E’ stato un passaggio importante per me”, ha dichiarato Veronica.

Il rapporto con il compagno Andreas, l’inizio del loro amore

Poi, pare che Veronica abbia anche parlato della sua relazione con Andreas, spiegando che non è la stata la causa della separazione dall’ex marito. Pare che il suo matrimonio fosse già in crisi quando ha conosciuto Andreas, proprio ad Amici. “Per me era una cosa impensabile”, avrebbe detto Veronica parlando del momento in cui ha iniziato una storia con Andreas. Nessun riferimento, quindi, al motivo che l’ha portata a lasciare la scuola, magari è ancora presto per farlo o magari non ha proprio intenzione di svelare cosa sia realmente accaduto.

Le parole su Lorella Cuccarini

Sul finire dell’intervista, però, Veronica ha svelato di aver conosciuto già Lorella Cuccarini in precedenza, quando hanno firmato le coreografie di Nemicamatissima, il programma che Lorella ha condotto insieme ad Heather Parisi.“Per me fu tipo un sogno, il punto di arrivo più importante”.