Alessandro De Santis, muore l’attore di Johnny Stecchino, Roberto Benigni commuove la famiglia

0 SHARES Condividi Tweet

Muore l’attore Alessandro De Santis, collega di Roberto Benigni in Johnny Stecchino. Il gesto del noto attore per la famiglia di Alessandro.

Il mondo del cinema piange la scomparsa improvvisa di un noto attore, colui che ha interpretato Lillo nel film Johny Stecchino. Stiamo parlando di Alessandro De Santis. Come abbiamo già anticipato, il mondo del cinema sembra sia stato colpito da questo lutto per la morte di Alessandro De Santis. Quest’ultimo aveva 50 anni e la notizia della sua morte è stata diffusa dalla sua famiglia. Pare che fosse di Roma e che fosse affetto dalla sindrome di down.

Lutto nel mondo del cinema, si piange la scomparsa improvvisa di Alessandro De Santis

Johnny Stecchino è un noto film e sicuramente oltre al protagonista principale ovvero Roberto Benigni, ricorderete sicuramente Lillo, un grande amico di Johnny. I due pare che siano stati i protagonisti di una scena che poi sarebbe stata censurata in quella versione è stata quella diffusa nelle principali sale cinematografiche degli Stati Uniti. In questa scena si vede Dante consegnare al suo amico con la sindrome di down una sostanza stupefacente per curare il diabete. Ad ogni modo, questa scena pare abbia scatenato una polemica infinita.

Roberto Benigni ricorda il collega e fa un bellissimo gesto per la famiglia

Nelle ore scorse la famiglia di De Santis pare che abbia annunciato la notizia della morte dell’uomo, svelando anche un gesto che sarebbe stato compiuto da Roberto Benigni. “Abbiamo ricevuto anche una lettera di cordoglio da Benigni e questo ci ha molto colpito”. Queste le parole che si leggono su Il Messaggero e diffuse dalla famiglia dell’attore. Pare che il gesto di Roberto sia stato tanto gradito dalla famiglia dell’attore che molto probabilmente non si aspettava questo gesto da parte di Roberto. Quest’ultimo però sembra che abbia dimostrato di essere rimasto davvero tanto male e soprattutto ha voluto dimostrare vicinanza alla famiglia.

La carriera di De Santis

De Santis oltre al film in questione, pare che abbia anche preso parte ad altri progetti come Ferrari, nel 2003. Sette anni dopo è entrato a far parte del cast di I bambini della sua vita. Questo quanto sappiamo della sua carriera, un pò meno invece si sa della sua vita privata.