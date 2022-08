Red Ronnie scrive un post ma il web lo massacra

0 SHARES Condividi Tweet

Red Ronnie, il critico musicale scatena l’ironia sul web. Il post che non passa inosservato su Twitter. I commenti ironici su Red, non mancano però quelli di gratitudine per lui.

Red Ronnie è un noto artista il quale vanta sicuramente una carriera ricca di grandissimi successi. In questi giorni, il noto critico musicale pare che sia tornato ad essere particolarmente attivo su Twitter. Non è di certo la prima volta che il critico condivide sui social quelli che sono i suoi pensieri e le sue idee. Proprio in questi giorni avrebbe parlato di quello che per lui è un complotto nei confronti degli automobilisti. Ma cosa ha rivelato nel dettaglio?

Red Ronnie, il post del critico musicale su Twitter che non passa di certo inosservato

Red Ronnie è un noto artista e critico musicale, il quale in questi ultimi anni è stato particolarmente attivo sui social e nello specifico su Twitter. Così come anticipato, nelle scorse avrebbe pubblicato un video che ha pubblicato su Red Ronnie tv facendo un racconto.”Stasera sono andato a fare benzina, diesel anzi. Ho messo dentro la carta di credito e avevo a disposizione solo una colonnina, la numero 8. La colonnina 8 prevede benzina e diesel e mi chiede ‘fai benzina o diesel?’. Che ca*** te ne frega? Hai il contatore dei soldi, io metto dentro”. Queste le parole dichiarate da Red Ronnie il quale avrebbe aggiunto ancora dell’altro.

Le parole di Ronnie scatenano l’ironia del web

“Semplicemente vogliono associare il mio numero di carta di credito alla macchina che ho. Mettendo diesel mi associano a diesel e vendono i miei dati. Capito come funziona? Siamo tutti per entrare nei loro algoritmi”. Queste ancora le parole del critico musicale che non sono di certo passate inosservate. Ad ogni modo, pare che sui social in molti abbiano fatto dell’ironia.

I commenti degli utenti social

“Chissà che discussioni fa Red Ronnie con la tizia nascosta nella cassa automatica in autostrada che gli augura buona giornata”. Questo il commento di un utente social e poi ancora”La prossima volta metti la benzina invece del diesel, così li freghi”. Se in molti pare che abbiano fatto dell’ironia, c’è anche chi ha voluto mostrare un pò di gratitudine a Ronnie.