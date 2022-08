Estate in diretta, Roberta Capua e Gianluca Semprini, gelo in studio con un ospite

0 SHARES Condividi Tweet

Estate in diretta, attimi di gelo in studio tra Roberta Capua e Gianluca Semprini. L’ospite in collegamento ha destato parecchia confusione. Ma cosa è accaduto?

Tensione nello studio di Estate in diretta, ovvero il programma condotto da Roberta Capua e Gianluca Semprini. Ebbene, sembra proprio che la puntata andata in onda mercoledì 3 agosto 2022 sia stata aperta in modo davvero traumatico. Si è parlato della morte di Diana, una bambina di circa 18 mesi che purtroppo sarebbe morta di stenti a causa del comportamento della sua mamma Alessia Pifferi. In studio pare che ci fosse in collegamento l’avvocato di Alessia, ovvero Solange Marchignoli e pare che sia stata proprio a lei a creare alcuni momenti di tensione. Ma cosa è accaduto?

Estate in diretta, Roberta Capua e Gianluca Semprini gelo in studio

Nel corso della puntata di Estate in diretta, andata in onda mercoledì, sembra proprio che in studio si sia parlato della piccola Diana. La piccola di soli 18 mesi pare sia morta di stenti perchè la madre, Alessia Pifferi l’avrebbe lasciata da sola a casa per diversi giorni. Ad ogni modo, in studio pare che ci fosse l’avvocato della donna Solange Marchignoli, seppur in collegamento. Ebbene, pare che la sua presenza abbia destato un pò di tensione.

In studio il legale di Alessia Pifferi, le sue dichiarazioni non passano inosservate

Il legale si è detta parecchio infuriata per aver letto alcuni titoli di giornale ed avrebbe lanciato una pesante accusa alla stampa e alla televisione perchè hanno dipinto la sua assistita come un mostro, quando in realtà è una “detenuta in carne ed ossa”. Dopo aver espresso il suo pensiero, pare che in studio sia calato davvero il gelo. Subito dopo pare che i conduttori abbiano fatto sapere che la Pifferi in questi giorni sembra abbia rivelato l’identità del padre di Diana. A quel punto l’avvocato avrebbe smentito tutto.

L’avvocato Solange Marchignoli non svela l’identità del padre della piccola Diana

“Ovviamente io non rivelerò l’identità del padre ma aggiungo che non è vero che verrà contattato non è nostra intenzione comunicarlo a nessuno e non lo diremo neanche a lui”. Queste le parole del legale che ha aggiunto che mai svelerà l’identità del padre. Tensione in studio visto l’atteggiamento del legale. A quel punto i conduttori avrebbero detto “Non vuole dircelo per strategia difensiva”.