Mattino 5 Federica Panicucci diretta con Francesco Vecchi: “Perché ridi?”, lui in grande imbarazzo

Oggi è andata in onda un’altra puntata di Mattino 5 condotta, come al solito da Federica Panicucci e Francesco Vecchi. La puntata è stata ricca di ospiti e di argomenti di attualità ma c’è anche stato anche un momento di grande imbarazzo che è poi sfociato in risate. Vediamo cosa è successo e perchè Francesco Vecchi ha riso.

Francesco Vecchi ride e Federica Panicucci gli chiede il motivo

Oggi a Mattino 5 c’è stato un momento in cui Federica Panicucci ha chiesto spiegazioni a Francesco Vecchi del perchè ridesse.

E’ accaduto, infatti, che Federica Panicucci si stava occupando del caso della presunta veggente Gisella Cardia quando la regia ha staccato l’inquadratura da lei per mostrare Francesco Vecchi che stava facendo il suo ingresso in studio e stava salutando tutti augurando una buona giornata.

Terminata l’intervista, Vecchi ha riso di gusto e la Panicucci, che non si era resa conto di niente, gli ha chiesto spiegazioni: “Allora Francesco…Perchè ridi?”.

E lui le ha risposto, decisamente in imbarazzo: “Rido per i nostri ingressi”.

A quel punto la Panicucci ha capito al volo cosa intendesse il collega e ha riso anche lei esclamando: “Lasciamo perdere…”. Poi lui ha continuato così: “I nostri ingressi finali sono da mettere in collezione…Dovremmo fare una collezione finale…”

E lei ha aggiunto: “Montaggio finale di tutte le nostre entrate ed uscite”.

Federica Panicucci e il dolore per la morte del padre

Qualche tempo fa la Panicucci sui social ha scritto così: “Buon compleanno papy. Ovunque tu sia”. Federica Panicucci ha perso il papà al quale era profondamente legata e lo ricorda spesso come quando ha pubblicato una foto e ha scritto così a corredo: “Farei qualsiasi cosa per stare tra le tue braccia ancora una volta”.

In occasione di un’intervista nel salotto di Silvia Toffanin, aveva raccontato così: “Passano gli anni, ma il tasto è sempre dolente. Mio padre stava moltissimo con noi, giocava tanto con i suoi nipoti. Ed è andato via troppo presto“.

E poi aveva anche aggiunto: “Io lo abbracciavo tantissimo, sapevo che sarebbe andato via dopo poco e quindi era come se volessi tenerlo con me. Ancora non ho elaborato la sua scomparsa. È stato così veloce”.