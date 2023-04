Nunzia De Girolamo conduttrice a Estate in diretta? Lei risponde e asfalta tutti

0 SHARES Condividi Tweet

Nunzia De Girolamo potrebbe essere la conduttrice di Estate in diretta, al fianco di Gianluca Semprimi. A domanda però, la conduttrice glissa e non risponde.

A breve partirà una nuova stagione de Estate in diretta e la presenza di Nunzia De Girolamo è ancora a rischio. Tra due mesi esatti Alberto Matano andrà in vacanza con La vita in diretta, e nei mesi di luglio e di agosto, così come avviene negli ultimi anni, la trasmissione sarà sostituita proprio da Estate in diretta. I conduttori nelle ultime edizioni sono stati Gianluca Semprimi e Roberta Capua ma secondo alcune indiscrezioni, in questa estate 2023 il conduttore avrà al suo fianco proprio la De Girolamo. Ma come stanno le cose?

Estate in diretta, la trasmissione pronta a tornare in onda al posto di Alberto Matano

La vita in diretta a breve andrà in vacanza, lasciando il posto alla popolare e amata trasmissione Estate in diretta che farà compagnia al pubblico italiano nei mesi di luglio e di agosto. Come già anticipato, negli ultimi anni i conduttori sono stati Gianluca Semprini e Roberta Capua, mentre quest’anno si vocifera che quest’ultima sarà sostituita.

Nunzia De Girolamo possibile conduttrice al fianco di Gianluca Semprini

In queste ultime settimane si è diffusa la voce secondo la quale Roberta Capua potrebbe essere sostituita da Nunzia De Girolamo. Proprio quest’ultima ha rilasciato un’intervista molto interessante in questi giorni a TvBlog e il giornalista le ha fatto una domanda proprio riguardo questa indiscrezione che sta circolando da diversi giorni. “Ti vedremo alla guida della trasmissione in estate?”, le ha chiesto il giornalista, ma la De Girolamo ha in qualche modo evitato di rispondere.

La conduttrice rompe il silenzio

“Ora è primavera… posso dire solamente che la prossima estate potrebbe essere lunga per me”, queste le parole della conduttrice che non ha risposto palesemente all’indiscrezione ma ha sicuramente dato qualche indizio. Sul finire dell’intervista, poi, la De Girolamo ha parlato anche della sua esperienza fatta a Piazzapulita, il programma che viene trasmeso su La7. “Mi trovo molto bene lì, sono un po’ il controcanto di Corrado, da lui sono lontanissima ma, nonostante ciò, lo considero un grande professionista”. Queste le parole della conduttrice, che ben presto potremmo vedere al timone di questa trasmissione estiva di Rai 1.