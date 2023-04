Albano fa una confessione che nessuno si aspettava “Mi sono comportato con i miei figli come mio padre si è comportato con me, mai una carezza”

0 SHARES Condividi Tweet

Albano Carrisi ha fatto una confessione inattesa parlando del padre. Il cantante si racconta a 360° e dice come la figura del padre lo ha condizionato.

Albano Carrisi, uno dei più importanti artisti italiani che ha contribuito a scrivere la storia della musica del nostro paese, in questi giorni si è raccontato a 360° ed ha anche parlato della sua famiglia d’origine e soprattutto del suo papà. Alla soglia degli 80 anni, che compirà il prossimo mese di maggio, il cantante di Cellino San Marco ha raccontato quanto la figura del padre lo abbia condizionato in diversi aspetti della sua vita privata e non solo. Ecco il racconto del cantante.

Albano Carrisi alla soglia degli 80 anni che compirà a maggio si racconta a 360°

Tra pochi giorni Albano Carrisi compirà ben 80 anni, un traguardo davvero molto importante per il cantante di Cellino San Marco. In occasione di questo traguardo così importante, Albano ha rilasciato un’interessante intervista al settimanale Chi, realizzata proprio nella sua tenuta a Cellino. Il cantante ha affrontato diversi argomenti, ma si è concentrato maggiormente sulla sua vita privata, sulla figura dei suoi genitori.

Il cantante di Cellino ricorda il suo papà

“Nella casa dove sono nato, mio padre aveva appeso una scritta. Diceva: ‘La vita è una dura lotta’. Ogni giorno quando mi svegliavo era la prima cosa che vedevo. Ma non era un messaggio negativo, anzi! Conteneva la realtà e l’orgoglio di sapersi lottatore, di non cedere”. Queste le parole di Albano che ha così parlato del rapporto che ha avuto con suo padre.

Ecco come la figura del padre ha condizionato Albano, le sue parole

” Mio padre non mi ha mai dato carezze. Fedele alla scritta che aveva appeso, voleva c he mi temprassi. E devo dire che, in seguito, io ho fatto lo stesso con i miei figli. A volte si sono lamentati per questa mia mancanza ma la mia scuola è stata così e non posso farci niente. Perché arriva un momento in cui devi essere pronto e, se ti sei allenato, se ti sei indurito abbastanza, puoi reagire, altrimenti è finita. Per me è stato cos’. Non mi sono mai arreso di fronte a nulla. Mai! Affrontando anche ostacoli da far piegare le gambe. La fine di un matrimonio, la perdita di una figlia, l’infarto, il cancro, l’ischemia, i problemi alle corde vocali”. Il cantante di Cellino si è così raccontato e lo ha fatto senza alcuna remora, parlando della sua vita privata e della figura del padre che come già abbiamo avuto modo di anticipare, lo ha condizionato e continua a farlo ancora oggi, alla veneranda età di 80 anni.