LDA svela tutto “Cosa mi hanno fatto perchè sono il figlio di Gigi D’Alessio”

Luca D’Alessio, o meglio LDA come è solito farsi chiamare, in questi giorni ha rilasciato un’interessante intervista a Le Iene, facendo importanti rivelazioni.

LDA così come è conosciuto, anche se è il suo nome d’arte, è oggi uno dei più giovani cantanti del nostro paese, che pian piano si sta facendo conoscere ed apprezzare. Stiamo parlando del figlio di Gigi D’Alessio, che abbiamo avuto modo di conoscere proprio ad Amici di Maria De Filippi lo scorso anno. Ebbene, in questi giorni il giovane artista è stato ospite a Le Iene, dove ha potuto rilasciare un’interessante intervista. Luca ha fatto una confessione piuttosto intima e privata. Ma cosa ha riferito?

LDA, il figlio di Gigi D’Alessio si racconta e lo fa a 360°

LDA o Luca D’Alessio, il figlio del noto cantante e cantautore napoletano, in questi giorni si è raccontato in una lunga intervista che ha rilasciato a Le Iene. Lo abbiamo conosciuto lo scorso anno, quando è stato un allievo di Amici di Maria De Filippi, il programma che gli ha dato anche il successo. Quest’anno ha preso parte al Festival di Sanremo 2023 con il brano Se poi domani, ottenendo un grandissimo successo.

A Le Iene Luca D’Alessio fa importanti rivelazioni

Ad ogni modo, nel corso dell’intervista rilasciata a Le Iene, il giovane cantante ha parlato del suo passato, del bullismo di cui lui stesso è stato purtroppo vittima a scuola e di quanto per la prima volta ha raccontato tutto al suo papà. “Ho 20 anni, faccio il cantante, indole neomelodica. Sono il figlio di Gigi D’Alessio, io ho i capelli ancora”, ha così scherzato il figlio di Gigi che ha deciso di farsi chiamare LDA per non dover necessariamente mettere in primo piano il suo cognome. “Non uso il mio cognome perché mi era venuta la paranoia, quindi ho scelto LDA. Sono la dimostrazione che anche da “figlio di” puoi fare qualcosa. Ho capito che volevo cantare a 14 anni, avevo paura di dirlo. Quando lo dissi a papà mi misi a piangere, credevo fosse sbagliata questa cosa“. Questo ancora quanto dichiarato dal giovane.

LDA vittima di bullismo a scuola, ecco il drammatico racconto

Come già anticipato, LDA ha raccontato ancora di essere stato purtroppo vittima di bullismo a scuola. Il figlio di Gigi ha raccontato di essersi diplomato al Liceo Scientifico e di essere stato vittima di bullismo. I suoi compagni lo prendevano in giro per via della sua situazione familiare. “Quando ero piccolo mi lasciavano sul banco la separazione dei miei genitori, poi mettevano sempre in mezzo questa cosa del “figlio di Gigi D’Alessio”, “napoletano”. Mi inca**avo ma non reagivo”. Queste le parole del giiovane cantante che ha deciso di raccontarsi.