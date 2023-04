Elisa Isoardi forse alla conduzione di Linea Verde: “C’è una cosa che proprio non vorrei fare”

0 SHARES Condividi Tweet

Elisa Isoardi potrebbe essere alla conduzione del programma Linea Verde insieme a Beppe Convertini. Ecco le sue parole nel corso di una recente intervista.

Elisa Isoardi per diverso tempo è stata al timone di una trasmissione importante di casa Rai, ovvero La prova del cuoco, sostituendo Antonella Clerici. Ebbene, dopo un pò di tempo la trasmissione è stata cancellata ed Elisa è sempre stata meno presente in tv. Ad ogni modo, la conduttrice ben presto potrebbe tornare in tv con un altro programma, ovvero Linea verde, che va in onda da tanti anni e che ha avuto sempre un grandissimo successo. Ma come stanno le cose?

Elisa Isoardi potrebbe approdare a Linea Verde la trasmissione di Rai 1

Elisa Isoardi, una delle conduttrici più amate di sempre di casa Rai, potrebbe ben presto approdare a Linea Verde, la trasmissione di casa Rai che va in onda da tanti anni e sempre con un grande successo. Proprio in questi giorni si è parlato di Elisa e della possibilità che la conduttrice possa andare alla conduzione del programma insieme a Beppe Convertini che sarebbe molto felice di questa scelta.

La conduttrice si racconta e rompe il silenzio sulla possibile conduzione di Linea Verde

La conduttrice ha preferito non parlare o meglio non ha dato conferma ne tantomeno smentito questa indiscrezione. Nel corso di un’intervista che ha rilasciato al settimanale Nuovo tv, la conduttrice ha rotto il silenzio. “Non vorrei darmi la zappa sui piedi nel dire sì o no. Non lo so, è prematuro parlarne”. Queste le parole della conduttrice dichiarate nel corso dell’intervista rilasciata proprio in questi giorni. Non sappiamo, quindi, con certezza se Elisa sarà al timone di questa trasmissione ma in attesa di capire se sarà così, in molti si chiedono in che rapporti sia con Beppe Convertini.

In che rapporti sono Elisa e Beppe Convertini?

Nel corso dell’intervista, il giornalista ha proprio chiesto ad Elisa cosa pensi del conduttore ed in che rapporti siano. “Lo conosco, ma non siamo amici. Lo trovo carino e gradevole, è molto bravo”. Queste le sue parole. Insomma, qualora dovesse essere confermata la sua presenza al programma, non dovrebbero esserci problemi tra i due.