Totti senza freni: “Ho tradito per farmi lasciare”

Francesco Totti fa una confessione che ha dell’incredibile sul tradimento. Cosa ha riferito l’ex capitano della Roma?

Francesco Totti e Ilary Blasi ormai non stanno più insieme da diversi mesi, eppure continuano ad essere al centro del gossip e sotto i riflettori. Proprio in questi giorni è arrivata una notizia davvero incredibile, delle dichiarazioni fatte da Francesco sul tradimento di cui tanto si parla da diversi mesi. Ma cosa ha riferito l’ex calciatore?

Francesco Totti e Ilary Blasi, arriva già la prima sentenza sulla separazione

Francesco Totti e Ilary Blasi, nonostante non siano più una coppia da diversi mesi, continuano ad essere sotto i riflettori. I due sono stati sposati per circa 20 anni, il loro matrimonio si è celebrato esattamente il 19 giugno 2005 e hanno avuto tre figli. Il loro amore sembrava non dovesse finire mai, ma come sappiamo le cose sono andate diversamente. La scorsa estate, come un fulmine a ciel sereno è arrivata la notizia che tutti non avrebbero voluto sentire, ovvero la separazione tra i due.

L’ex calciatore ne esce già sconfitto

Si è tanto parlato di tradimenti, sia dall’una che dall’altra parte e proprio qualche giorno fa è arrivata una notizia che ha dell’incredibile. Dopo diversi mesi di battaglia legale, è arrivata la prima sentenza dal giudice civile, che vede proprio Francesco sconfitto. A Ilary è andata la villa all’Eur, con assegno da 12.500 euro mensili per il mantenimento e la custodia dei figli. Cristian e Chanel potranno vedere il loro papà quando vorranno, mentre Isabel solo in base ad un calendario stilato dal tribunale.

L’incredibile confessione di Francesco Totti sul tradimento

Ad ogni modo, Totti in quest’ultimo periodo ha rilasciato delle dichiarazioni che hanno spiazzato, parlando di tradimento. “Se ho mai tradito? Per me non è tradimento perché alla fine capita quando non provo più niente. L’ho fatto per farmi lasciare perché era insopportabile…”. Queste le parole di Francesco, che però in realtà non ha rilasciato proprio in questo periodo, ma un pò di tempo fa a Le Iene. Anche Ilary nel rispondere alla domanda se avesse mai tradito, aveva risposto con un secco “Si”. Insomma, entrambi già in tempi non sospetti avevano fatto delle confessioni importanti.