Francesco Totti al veleno contro Ilary, la frecciata mette tutto lo studio in grande imbarazzo

0 SHARES Condividi Tweet

I rapporti tra Ilary Blasi e Francesco Totti non sono certo idilliaci e questo ormai è di dominio pubblico ma, se fino ad ora è stata solo Ilary a lanciare frecciatine velenose alla volta del marito, ora anche lui ha ricambiato. Vediamo cosa ha detto.

Le frecciatine di Ilary Blasi

Dopo che con un comunicato che non è stato congiunto come si era detto all’inizio i due hanno annunciato la separazione, Ilary Blasi, pur rimanendo in silenzio a differenza di Totti che rilasciò una lunga intervista, è stata l’unica a lanciare frecciatine anche molto velenose alla volta del marito. Prima il video pubblicato sui social dove la si vedeva fuori da un negozio che vende Rolex per la disputa sugli orologi di lusso con cui è iniziata la battaglia legala tra i due, poi sui social postando diverse foto che la ritraevano insieme ai suoi tre figli in vacanza in giro per il mondo e adesso che, è impegnata alla conduzione de L’isola dei famosi quando nella prima puntata ha detto: “Tante cose sono cambiate da un anno a questa parte, come sapete un uomo che era al mio fianco oggi non c’è più” lei parlava di Nicola Savino precedente opinionista ma certo la frecciatina era a suo marito Francesco Totti. Pe poi proseguire: “Ma si sa, per uno che va c’è sempre uno che arriva”.

Lei intendeva così introdurre Enrico Papi ma tutti hanno capito che il doppio senso era riferito all’attuale compagno, Bastian.

Invece, fino ad ora Francesco Totti non ha lanciato alcuna frecciatina ma tutto è cambiato qualche giorno fa.

La frecciatina di Francesco Totti alla ex moglie Ilary Blasi

Francesco Totti è andato ospite da Pierluigi Pardo a Supertele, su Dazn e, in quell’occasione, al giornalista che gli ha posto una domanda ben precisa sul perchè non sia più un dirigente della Roma, lui ha risposto così: “Diciamo che il matrimonio si fa sempre in due, no? Anche se è una risposta banale“.

Poi è rimasto in silenzio per dare ancora più forza alla sua battuta per poi concludere così: “Non dipende da me. Io penso che mettersi seduti, prendere un caffè e parlare di tantissime cose si potrebbe fare”. Insomma, Francesco si è finalmente riuscito a togliere quel sassolino dalla scarpa che certamente gli dava molto fastidio.